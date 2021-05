Xiaomi zniknie z „czarnej listy” w USA

Chiński producent smartfonów dogadał się z administracją Joe Bidena i zniknie z „czarnej listy” firm z zakazem amerykańskich inwestycji, na którą trafił w czasach prezydentury Donalda Trumpa.

Xiaomi pozwało wcześniej w tym roku rząd USA po tym jak spółka została uznana przez Departament Obrony za kontrolowaną przez chińską armię, co groziło producentowi smartfonów wyrzuceniem z amerykańskich giełd i globalnych indeksów. W marcu sędzia uznał argumenty chińskiej spółki i zawiesił decyzję rządu. Departament Obrony ogłosił we wtorek, że opowiada się za wycofaniem wcześniejszej oceny. W wydanym komunikacie podano, że strony ogłoszą swoje stanowiska do 20 maja.