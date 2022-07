Zadbaj o cyfrowe bezpieczeństwo z aplikacją eDO App

O tym, jak zadbać o ochronę danych osobowych podczas wakacji, jakie cyfrowe niebezpieczeństwa czyhają na nas podczas wypoczynku oraz dlaczego warto korzystać z takich aplikacji jak eDO App, rozmawiamy z Jerzym Judyckim, menedżerem aplikacji eDO App z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

Jak zadbać o ochronę danych osobowych podczas wakacji?

Warto chronić nasze dane przed pozyskaniem ich przez nieupoważnione osoby. Nie ujawniajmy zbyt wielu informacji w sytuacjach, kiedy nie jest to konieczne, np. do wypożyczenia podczas urlopu dmuchanej pływającej zabawki nie powinien być potrzebny numer PESEL.

Zwróćmy szczególną uwagę na nasze dokumenty tożsamości — dowód osobisty lub paszport. Upewnijmy się, że nikt nieupoważniony ich nie fotografuje. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest automatyczny odczyt z dokumentu tożsamości, np. przy zameldowaniu w hotelu. Wówczas dane trafiają bezpośrednio do systemu informatycznego hotelu, a kluczowe informacje, takie jak numer dokumentu lub numer PESEL, mogą zostać ukryte przed pracownikiem recepcji.

Nie zostawiajmy dowodu osobistego czy paszportu w zastaw za wypożyczenie kajaka lub przewodnika audio. W Polsce jest to zabroniona praktyka, ale w wielu krajach, np. śródziemnomorskich, jest powszechnie stosowana. Warto unikać takich sytuacji, ponieważ w czasie,gdy korzystamy z atrakcji, szajka oszustów może posłużyć się naszym dokumentem i np. zawrzeć umowę pożyczki na nasze dane.

Jakie cyfrowe niebezpieczeństwa czyhają na nas podczas wakacji?

Dane osobowe znajdują się także w naszych cyfrowych urządzeniach. Poczta e-mail służy nam do resetowania haseł w różnych serwisach. W mediach społecznościowych mamy naszą cyfrową tożsamość. Za zakupy płacimy telefonem. Zadbajmy o to, aby dostęp do naszych urządzeń był dobrze zabezpieczony. Stosujmy blokadę ekranu w telefonie, zaszyfrujmy dane w laptopie i telefonie. Jeżeli nasze urządzenie zostanie skradzione, to dzięki szyfrowaniu danych przestępca nie zmieni nam haseł w serwisach online ani nie będzie mógł podszywać się pod nas w mediach społecznościowych.

Dlaczego warto korzystać z takich aplikacji jak eDO App?

Aplikacje mobilne dostarczane przez zaufane firmy i instytucje zapewniają bezpieczeństwo i wygodę. Potwierdzenie płatności w aplikacji mobilnej banku zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa niż SMS, a zarazem jest wygodniejsze niż przepisywanie kodu. Dodatkowo aplikacje dają nam funkcje niedostępne lub trudno dostępne w inny sposób. Za przykład może posłużyć aplikacja eDO App, która pozwala zdalnie potwierdzić tożsamość, zweryfikować, czy dowód osobisty jest ważny, złożyć podpis elektroniczny. Wystarczy telefon z NFC i dowód osobisty z warstwą elektroniczną, który każdy z nas ma lub wkrótce będzie miał, gdy wymieni stary dokument na nowy. Zakup dodatkowych urządzeń lub usług nie jest konieczny. Wystarczy mieć e-dowód i pobrać bezpłatną aplikację.

eDO App to także wygoda. Niezależnie od tego, czy spędzamy wakacje w Polsce, czy też na drugim końcu świata, aplikacja umożliwia zdalne załatwianie spraw, bez konieczności wizyty w urzędzie czy banku.

Czym jest tożsamość cyfrowa i jak się chronić przed jej utratą?

Tożsamość cyfrowa to każdy wirtualny zestaw naszych danych, który umożliwia ich użycie w celu wykonania jakiejś czynności w Internecie, np. otwarcia konta w banku, napisania posta w mediach społecznościowych, wysłania e-maila lub załatwienia sprawy w urzędzie. Najlepiej chronić naszą tożsamość na dwa sposoby. Po pierwsze: nie ujawniajmy nikomu naszych kodów PIN ani haseł oraz nie udostępniajmy odblokowanego telefonu lub komputera obcym osobom.

Po drugie: używajmy wielu składników uwierzytelniających. Drugim składnikiem uwierzytelniającym może być np. potwierdzenie czynności w aplikacji mobilnej lub przepisanie kodu z SMS przy logowaniu do mediów społecznościowych czy poczty e-mail.

W przypadku zdalnego potwierdzenia tożsamości lub podpisu warto korzystać z e-dowodu osobistego. Aby potwierdzić naszą tożsamość lub złożyć podpis, musimy mieć przy sobie e-dowód oraz pamiętać nadany do niego kod PIN (którego nikomu nie ujawniamy!). Warstwy elektronicznej e-dowodu nie da się skutecznie podrobić, gdyż zawiera ona zabezpieczenia kryptograficzne. Korzystając z e-dowodu w aplikacji eDO App, nie tylko mamy pewność, z jaką firmą lub urzędem się kontaktujemy, ale również eDO App negatywnie zweryfikuje fałszywy dowód osobisty wystawiony na nasze dane i ochroni nas przed kradzieżą tożsamości.

Rozmawiał Tomasz Popławski