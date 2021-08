Zaległości finansowe seniorów przekroczyły 10 mld zł

Osoby w wieku powyżej 65 lat najczęściej wskazywały, że odczuły negatywne skutki pandemii. W ciągu pięciu ostatnich kwartałów w tej grupie najbardziej przybyło niesolidnych dłużników. W największym stopniu wzrosła też kwota zaległości, o niemal 0,9 mld zł do 10,2 mld zł - wynika z danych dostępnych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazie informacji kredytowych BIK.

Badanie Quality Watch przeprowadzone na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor pokazują, że na tych właśnie respondentach ostatnie miesiące i zmiany wywołane przez Covid-19 odcisnęły szczególnie negatywne piętno.

Osoby w wieku powyżej 65 lat najczęściej w porównaniu z innymi grupami wiekowymi (57 proc.) doświadczały złych stron pandemii. Przede wszystkim skarżyły się na ograniczony dostęp do usług medycznych (55 proc.). Nieznacznie mniej badanych wskazało na wymuszone ograniczenie możliwości bezpośredniego kontaktu z bliskimi (47 proc.), a 38 proc. wymieniało konieczność zdalnego przeprowadzania konsultacji lekarskich.

Jednocześnie 3 na 10 respondentów z grona najstarszych Polaków wskazało zwiększenie w czasie pandemii wydatków na usługi medyczne. Co piąty badany z grupy wiekowej 65+ deklaruje też, że w związku z doświadczeniami wyniesionymi z ostatniego półtora roku będzie w przyszłości osobą bardziej oszczędną.

Odsetek seniorów, którzy nie dają rady terminowo regulować zobowiązań, wzrósł z 5,59 proc. do 5,71 proc. Nieznacznie podwyższył się jeszcze w przypadku grupy 45-54, przekraczając 11,8 proc. W pozostałych przypadkach zanotowano niewielkie spadki.

Większość z ponad 10 mld zł zadłużenia przypada na najmłodszą część grupy wiekowej 65+. Dłużnicy między 65 a 70 rokiem życia mają do uregulowania 5,92 mld zł, a im starsi, tym zaległych zobowiązań jest mniej. Na osoby w wieku 71-75 lat przypada – 2,7 mld zł, na 76-80 latków - 0,93 mld zł, a przypadku grupy 81+ jest to 0,63 mld zł.

Co istotne, zdecydowana większość seniorów ma do oddania nie więcej niż 5 tys. zł. Tej kwoty nie przekracza prawie trzy czwarte zobowiązań pozakredytowych i blisko dwie trzecie kredytowych, choć średnie wielkości zadłużenia wynoszą odpowiednio 18 732 zł i 24 923 zł. Rekordziści mają do uregulowania kwotę 12,1 mln zł w pierwszym i aż 74,2 mln zł w drugim przypadku.

Największy udział seniorów ze zobowiązaniami pozakredytowymi jest w woj. dolnośląskim (4,54 proc.), a z kredytowymi w woj. kujawsko-pomorskim (4,44 proc.).

Niechlubnym rekordzistą jest 65-letni mieszkaniec Lubelszczyzny, którego zaległości sięgnęły kwoty 74,2 mln zł. Druga na liście jest 68-letnia mieszkanka Mazowsza (28,1 mln zł), a trzeci 71-latek, też z woj. mazowieckiego (28 mln zł). Najstarszy w dwudziestce najbardziej zadłużonych jest 82-latek, który ma 10,7 mln zł zaległych zobowiązań.