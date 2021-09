Złoto nadal drożeje

Cena złota wzrosła drugą sesję z rzędu w związku z utrzymującą się niepewnością.

W poniedziałek cena złota wzrosła o 0,7 proc. z powodu obaw skutków możliwego bankructwa drugiego chińskiego dewelopera Evergrande, a także oczekiwania na wynik rozpoczętego we wtorek dwudniowego posiedzenia FOMC, które może dać odpowiedź dotyczącą rozpoczęcia redukcji zakupów obligacji przez bank centralny. Dzień później niepewność nadal się utrzymywała, a notowaniom złota dodatkowo sprzyjało niewielkie osłabienie dolara. Na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z grudniowych kontraktów drożał o 14,40 USD, czyli 0,8 proc. do 1778,20 USD. To najwyższy kurs zamknięcia od ponad tygodnia.