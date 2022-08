Złoto nadal tanieje

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Kurs złota spadł w środę trzecią sesję z rzędu przez mocnego dolara i rosnące rentowności obligacji USA.

Zamknięcie środowej sesji na Comex nastąpiło krótko przed publikacją „minutes” z lipcowego posiedzenia FOMC. Choć pierwszą reakcją rynku był spadek wartości indeksu dolara oraz redukcja wzrostu rentowności obligacji, ograniczyło to tylko spadek ceny złota w handlu elektronicznym. Na zamknięciu sesji na Comex uncja złota z grudniowych kontraktów taniała o 0,7 proc. do 1776,70 USD. Był to najniższy kurs na finiszu sesji dla najaktywniej handlowanego kontraktu od 2 tygodni. Obecnie w handlu elektronicznym cena złota spada o 0,3 proc. do 1783,60 USD.