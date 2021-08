Złoto najtańsze od marca

Cena złota spadała w poniedziałek w związku z rosnącym przekonaniem o zbliżającym się zaostrzeniu polityki monetarnej Fed.

Opublikowany w piątek raport z rynku pracy w lipcu pokazał, że gospodarka dodała najwięcej miejsc pracy od prawie roku, a stopa bezrobocia spadła do najniższego poziomu od początku pandemii. Wyraźna poprawa sytuacji na rynku pracy skłoniła już wcześniej niektórych członków władz Fed do zasygnalizowania potrzeby rozpoczęcia redukowania wsparcia gospodarki w postaci zakupów obligacji na rynku.

Notowania złota (spot) od końca marca

Po początkowej stabilizacji na początku poniedziałkowej sesji w miarę upływu czasu zaczęły rosnąć rentowności obligacji USA i umacniał się dolar. W obu przypadkach to negatywne dla notowań złota.

- Przecena złota to typowy wstrząs spowodowany piątkowym mocnym raportem z rynku pracy, który skłonił rynek złota do uwzględnienia w cenach tego, że Fed jest o krok bliżej do redukcji zakupów aktywów i potencjalnej podwyżki stóp wcześniej niż dotychczas uważano – powiedział Reutersowi David Meger, dyrektor ds. handlu metalami w High Ridge Futures.

Ostatecznie na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z grudniowych kontraktów spadał o 2,1 proc. do 1726,50 USD. To druga z rzędu zniżka notowań złota. Od zamknięcia w czwartek staniało o 4,6 proc.