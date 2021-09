Cena złota spadała kolejny dzień i znów głównie z powodu umocnienia dolara.

Choć rentowności obligacji nie rosły już jak dzień wcześniej, zniechęcając inwestorów do kupowania złota, to przyczyniało się do tego dalsze umocnienie dolara. Jego indeks wspiął się w środę najwyżej od listopada ubiegłego roku. Umocnienie dolara powoduje spadek atrakcyjności notowanych nim aktywów dla inwestorów posługujących się innymi walutami.