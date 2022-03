Złoty najsłabszy od 2009 r.

W ciągu ostatnich 24h złoty osiągnął najniższe poziomy od 2009 notując przejściowo 4,81 PLN za euro. Problemem nie jest tyle specyfika poszczególnych poziomów co dynamika spadku wyceny. Od 21 lutego złoty stracił ok. 30 gr wobec euro, co świadczy o pewnych nerwowych ruchach na rynku walutowym. W konsekwencji wczoraj byliśmy świadkami interwencji ze strony NBP, który „sprzedał pewną ilość walut obcych za złote”. Skokowo umocniło to PLN o ok. 7 gr wobec euro. Niemniej presja na PLN w dalszym ciągu jest widoczna gdzie nad ranem EUR/PLN ponownie testuje 4,75 PLN. Jest to bez wątpienia skutkiem eskalacji konfliktu na Ukrainie co waży na aktywach regionu CEE. Dodatkowo obserwujemy podbicie układów risk-off na szerokim rynku, gdzie eurodolar notuje najniższe poziomy od kwietnia 2020 a tzw. „indeksy strachu” kierują się na północ. Dodatkowo ropa osiągnęła najwyższe poziomy od 8 lat. Szeroko pojęty rynek aktywów finansowych wykonuje dość nerwowe ruchy starają się wycenić ryzyko geopolityczne, skokowe zmiany kierunków polityki czy potencjalny wpływ sankcji (również zwrotnych z Rosji) m.in. na rynki energii.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest istotniejszych wskazań makro z rynku krajowego. Teoretycznie kalendarz, globalny, makro zawiera m.in. odczyt raportu ADP z USA czy inflację HICP dla Strefy Euro. W dalszym ciągu liczą się przede wszystkim wieści z Ukrainy i konfliktu gospodarczego świata zachodniego z Rosją.

Z rynkowego punktu widzenia, historycznie, zakresy powyżej 4,65 PLN zwyczajowo kończyły się sprowadzeniem kursu EUR/PLN ponownie w ramy 4,3-4,5 PLN. Sytuacja jest jednak wyjątkowa, a dynamika zmian utrudnia postawienie co bardziej wiarygodnych scenariuszy. Teoretycznie znajdujemy się w strefie oporu 4,7-4,9 PLN, co powinno hamować zniżki PLN.