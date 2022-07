Złoty się umacnia

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Złoty wyraźnie umacnia się w poniedziałek, na co główny wpływ ma uspokojenie nastrojów wokół kryzysu energetycznego - ocenił w rozmowie z PAP Biznes główny ekonomista domu maklerskiego XTB, Przemysław Kwiecień. Jego zdaniem na krajowym długu w średnim terminie możliwe są dalsze spadki rentowności, co jest wynikiem retoryki RPP oraz zbliżającego się spowolnienia gospodarczego.

"W poniedziałek obserwujemy duże umocnienie złotego, co moim zdaniem ma związek z uspokojeniem nastrojów wokół kryzysu energetycznego w Europie. Wcześniej rynek paraliżowany był strachem, że Gazprom zakręci kurek z gazem, a jak wiemy wznowił on dostawy tego surowca do Europy. Ja to traktuję jako taką grę Kremla, który nie chce być tak bardzo przewidywalny" – powiedział PAP Biznes główny ekonomista domu maklerskiego XTB, Przemysław Kwiecień.