Złoty silny słabością dolara

Polska waluta pozostaje blisko maksimów z ostatnich dni, głównie za sprawą przesunięć na EURUSD.

Obserwowane w poniedziałek cofnięcie po sporych wzrostach z zeszłego tygodnia, ostatecznie nie przyniosło zamknięcia się tej pary poniżej poziomu 1,13, co może wskazywać na siłę trendu wzrostowego. Słabość dolara ma swoje uzasadnienie w utrzymujących się oczekiwaniach, co do skali cięć stóp procentowych przez amerykański FED, oraz terminu pierwszej obniżki – po słabych danych Departamentu Pracy w piątek skoczyły one do ponad 80 proc. dla posiedzenia w lipcu, co jednocześnie podbija znaczenie spotkania zaplanowanego na 19 czerwca – powinno ono „zapowiadać” lipcową obniżkę. Tymczasem w temacie wystąpień członków FED, to dzisiaj rozpoczyna się okres ciszy w mediach, co przesunie wagę na publikowane w najbliższych dniach dane makro.