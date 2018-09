Zniesienie pułapu jednoczy biznes

Już 53 organizacje przedsiębiorców przystąpiły do koalicji przeciwko zniesieniu górnego limitu składek na ZUS.

Wzrasta niepewność środowisk biznesowych co do przyszłości ustawy znoszącej roczny pułap przychodów, po którego przekroczeniu nie płaci się składek na ZUS (emerytalnych i rentowych). Z tego powodu coraz więcej organizacji przedsiębiorców dołącza do inicjatywy zmierzającej do zobowiązania rządu do rezygnacji z likwidacji limitu. Inicjatorem akcji jest Konfederacja Lewiatan i właśniedołączyła do niej 53 organizacja. Koalicja niedawno zaapelowała na piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego oraz do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej o wycofanie się z planowanych zmian, których skutki...

