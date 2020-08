140 tys. firm może odzyskać prawo do ulgi

Przedsiębiorcy pozbawieni zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych z uwagi na nadpłaty w tych zobowiązaniach zyskali nową szansę.

Po zmianie nieprecyzyjnych przepisów Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ponownie rozpatrzy ich wnioski o ulgę złożone do 30 czerwca. To efekt interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który zajął się tą sprawą na prośbę samorządu doradców podatkowych. Trzymiesięczne zwolnienie z opłacania składek to jedno z rozwiązań antykryzysowych związanych z epidemią COVID-19. Jednak nie wszyscy skorzystali z niego w tym samym stopniu. 140 tys. przedsiębiorstw otrzymało mniejszą pomoc, ponieważ na ich kontach były wspomniane nadpłaty, które zakład zaliczył na poczet daniny za te miesiące.