Agilent Technologies, dostawca sprzętu elektronicznego oraz narzędzi testowych dla firm opieki zdrowotnej przejmie Resolution Bioscience. Pozwoli to na stworzenie pełnej oferty diagnostycznej związanej z leczeniem nowotworów.

Wartość transakcji oszacowana została na 550 mln USD. Spółka z kalifornijskiej Santa Clara zobowiązała się również wypłacić dodatkowe 145 mln USD, jeśli Resolution zrealizuje określone poziomy wydajności.

Resolution opracowuje i wprowadza na rynek produkty do sekwencjonowania nowej generacji, oparte na NGS, precyzyjne produkty onkologiczne.

– Dodając do naszego portfolio płynne technologie diagnostyczne oparte na biopsji firmy Resolution Bioscience, wzmacniamy naszą ofertę dla klientów z branży biofarmy - powiedział prezes i dyrektor generalny Agilent, Mike McMullen. Dodał, że „przyspieszy to również strategię poszerzania dostępu do precyzyjnych testów onkologicznych dla pacjentów na całym świecie poprzez dystrybuowane zestawy diagnostyczne oparte na NGS”.

W ostatnich latach Agilent dokonał szeregu akwizycji, kupując między innymi Seahorse Bioscience w 2015 r., Luxcel Biosciences w 2018 r. oraz Biotek Instruments w 2019 r.