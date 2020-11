AliExpress naliczy VAT

1,1 mld zł – tyle rocznie budżet spodziewa się zarobić na drobnym imporcie z Chin. Są to pieniądze, które już powinny być w kasie państwa

Resort finansów opublikował projekt ustawy zmian w VAT, dostosowujący nasze przepisy do wymogów unijnej dyrektywy. W 2017 r. Komisja Europejska postanowiła położyć tamę napływowi do UE nieopodatkowanej chińszczyzny kupowanej na potęgę przez Europejczyków na rosnących w siłę platformach internetowych typu AliExpress. Towar ma jedną zasadniczą cechę: jest tani. Tańszy od identycznych wyrobów, które do Europy ściągają lokalni importerzy.