Alpejski rachunek (sumienia)

Elektromobilność ma coś z wegetarianizmu. Bywa obiektem kpin i wymaga planowania. Nie, nie rezygnuję z mięsa. Tylko ograniczam.

Tegoroczne wakacje spędziłem w Bośni. Ot, podróż autem przez kilka krajów z finałem w górskiej osadzie — Jahorinie. Kilkanaście dni. Trochę zwiedzania, trochę aktywnego wypoczynku (jeśli rafting się do takiego zalicza) i kilka dni nicnierobienia. Po co te wspominki? Skłoniło mnie do nich… karmienie. Aut elektrycznych i siebie. Kilka tygodni temu, gdy przemierzałem alpejskie trasy za kierownicą elektrycznego Audi e-tron, gdzieś między Davos a Arosą dopadła mnie myśl: co ja, do cholery, bym jadł w tej Bośni, gdybym był stuprocentowym wegetarianinem (wiecie, takim, co to nie je niczego, co przed wylądowaniem na talerzu miało oczy). Serio byłby z tym problem. Gdybym podczas tych wakacji przeszedł na wegetarianizm (znaczy nie jadł niczego, co miało oczy), skazałbym się na grillowaną paprykę z serem. Ewentualnie kluski. Bośniacka oferta dla wegetarian jest mniej więcej tak bogata, jak ichniejsza infrastruktura ładowania aut elektrycznych. Znaczy jest. Ale daleko na niej nie zajedziesz.