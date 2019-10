Ambitne plany Moonlit Games

Do końca 2021 r. spółka wyda dziewięć gier. Niedługo ogłosi dwa nowe projekty i nie wyklucza wsparcia się emisją.

Moonlit Games, działająca od ponad pięciu lata krakowska spółka, w czerwcu zadebiutowała na NewConnect z kursem odniesienia 2 zł za akcję, co przekładało się na 10 mln zł kapitalizacji. Od tamtej pory wycena wzrosła i obecnie spółka, w której 24 proc. akcji ma giełdowy PlayWay, wyceniana jest na 25 mln zł. W środę studio przedstawiło plan wydawniczy, który przewiduje dziewięć produkcji mających się ukazać do końca 2021 r., większość na PC, ale Moonlit nie wyklucza także innych platform, aby poszerzyć krąg odbiorców. Jeden z tytułów, z którym studio wiąże spore nadzieje, to gra „Deadliest Catch” realizowana na licencji programu telewizyjnego stacji Discovery, który w Polsce znany jest pod tytułem „Najniebezpieczniejszy zawód świata”. 14 listopada gra będzie dostępna na platformie Steam w formie tzw. wczesnego dostępu. Będzie to pierwsza samodzielna produkcja studia Moonlit Games, które ma rodowód software’owy i do tej pory specjalizowało się w pracach na zlecenie innych producentów. Wydawcą gry jest Ultimate Games, który pokrył całość kosztów produkcji i marketingu. Discovery ma promować grę w formie reklam telewizyjnych przez około dwa miesiące. Gra będzie kosztować 19,99 USD. Liczba graczy oczekujących na jej zakup w Steamie, tzw. steam wishlist, przekracza 45 tys. Kolejne obiecujące według Moonlit Games tytuły to „Model Builder” — symulator sklejania modeli, którego premiera planowana jest w drugiej połowie 2020 r., a także survival simulator „Baikonur”.