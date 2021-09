Ampel, Jamajka lub... anarchiści

Ze względu na sąsiedztwo oraz poziom gospodarczych i wszelkich innych relacji Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Federalną Niemiec – wybory federalne za Odrą i Nysą z naszego punktu widzenia są bezwzględnie najważniejsze ze wszystkich zagranicznych.

Realnie zdecydowanie ważniejsze od wywołujących rekordowe zainteresowanie wyborów prezydenta USA. Ich paradoks, pogłębiający się z kadencji na kadencję, polega na tym, że dokonany 26 września w głosowaniu powszechnym wybór 735-osobowego Bundestagu do zaledwie pierwsza połowa meczu o władzę. Druga może potrwać długie miesiące.

W 72-letniej historii RFN (licząc 41 lat części zachodniej oraz 31 lat państwa zjednoczonego) tylko raz rządziła przez całą kadencję jedna partia. Trzeci rząd Konrada Adenauera w czterolatce 1957-61 był jedynie chadecki. Przez pozostałe 68 lat tasowały się u władzy różne kolory. Główne partie identyfikowane są z barwami pasów we fladze Niemiec: CDU/CSU – czarnym, SPD – czerwonym, FDP – żółtym. Pod koniec XX wieku w grze zaczął uczestniczyć czwarty kolor spoza flagi, partii Zielonych. Notabene kolejna licząca się partia, czyli izolowana w Bundestagu, zaś popularna na obszarze dawnej NRD antyunijna AfD przyjęła paradoksalnie kolor… niebieski.

Od niedzieli polityczna przyszłość Niemiec jest wielką zagadką: która kombinacja kolorów obejmie władzę. Wynik arytmetyczny, czyli zdobycie największej puli 206 mandatów (co stanowi tylko 28 proc. izby) przez socjaldemokratów, wskazuje na kanclerstwo Olafa Scholza, dotychczasowego wicekanclerza i ministra finansów. Warunkiem jest jednak utworzenie tzw. Ampelkoalition, nazwanej zgodnie z kolorami świateł na sygnalizatorze (czyli właśnie ampelu). Czerwona SPD, żółta FDP oraz Zieloni w sumie dysponowaliby 416 mandatami. Chadecja oczywiście forsuje zestaw barw z flagi Jamajki, czyli koalicję czarno-żółto-zieloną, która miałaby 406 mandatów. Zauważmy, że mniejsi partnerzy są stali, zmienia się natomiast lider konsorcjum. Ampel jest bardzo trudny programowo dla liberałów, ponieważ znaleźliby się wobec lewicy w stosunku 1:2. Z takich samych, lecz odwrotnych powodów Jamajka wydaje się mało możliwa dla Zielonych. Notabene już cztery lata temu była pierwszym wyborem Angeli Merkel, ale nie udało się jej zmontować.

Olaf Scholz i Armin Laschet do ostatniej kropli partyjnej krwi będą walczyli o fotel kanclerza federalnego w koalicji pod własnym przewodem, ale nie jest powiedziane, że na końcu nie stworzą… wspólnego rządu. ANNEGRET HILSE / Reuters / Forum

Być może zatem klasa polityczna wybierze tzw. mniejsze zło – większym byłyby powtórne wybory – i znowu zawiąże się tzw. wielka koalicja. Angela Merkel kierowała spółką CDU/CSU z SPD w kadencjach 2005-09, 2013-17 oraz 2017-21, czyli nastąpiłaby kontynuacja, jedynie odwróciłaby się obsada głównych stanowisk. Koalicja miałaby 402 mandaty, kanclerzem naturalnie zostałby Olaf Scholz, zaś chadek Armin Laschet wice. Ciekawe, że zarówno niemieckie media, jak też politycy od pół wieku uciekają od nazywania rządów chadecko-socjaldemokratycznych zgodnie z kolorystyką. Otóż kombinacja czarno-czerwona, lub odwrotna, to symbolika… anarchistyczna! My mamy ponure konotacje zupełnie innego typu, ponieważ flagą czerwono-czarną posługują się ukraińscy nacjonaliści, obecnie takowe wiszą we Lwowie na chwałę UPA. W historii rządów RFN zaś kombinacja czarno-czerwona naturalnie nie miała nic wspólnego z anarchią – w tytule nawiązałem do niej przekornie – ba, wręcz przeciwnie. W epoce Angeli Merkel z kranu władzy leciała niezakłócenie letnia woda, gwarantująca nieoparzenie się od wrzątku oraz uniknięcie szoku termicznego od lodu. Wobec wewnętrznych sprzeczności kolorowych układanek, odchodząca kanclerz poadministruje – trudno to nazywać rządzeniem – raczej długo i zapewne to jeszcze ona przemówi do Niemców w sylwestra.