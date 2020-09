Apple szykuje co najmniej 75 mln iPhone’ów 5G

Apple zwróciło się do dostawców o budowę w tym roku co najmniej 75 mln smartfonów iPhone obsługujących 5G. To tyle, co w ubiegłym roku, co może sugerować iż popyt na flagowy produkt spółki nie słabnie pomimo kryzysu i pandemii.

Apple oczekuje, że dostawy iPhone’ów nowej generacji mogą sięgnąć nawet 80 mln sztuk w tym roku, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg. W październiku spółka planuje wypuszczenie czterech nowych modeli, dwóch podstawowych i dwóch z wyższej półki, obsługujących standard 5G. Będą mieć zmieniony wygląd i szerszą gamę rozmiarów ekranów w technologii OLED, twierdzą informatorzy agencji. Podstawowe modele mają mieć ekrany o przekątnych 5,4 i 6,1 cala. Te z wyższej półki 6,1 i 6,7 cala.