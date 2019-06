Audi najostrzej hamuje w Polsce

Maj nie był dobry dla Audi — sprzedaż nadal spadała. Na świecie o ponad 5 proc., w Polsce o prawie 21 proc.

W maju na całym świecie Audi znalazło nabywców dla 151,9 tys. aut. To o 5,4 proc. mniej niż w maju poprzedniego roku. Spadek zainteresowania w maju marka zanotowała na niemal wszystkich rynkach. Największy — ponad 20,9 proc. — w Polsce. Nad Wisłą zarejestrowano tylko 905 aut wobec 1145 w maju 2018 r. Na największym rynku motoryzacyjnym — w Chinach — spadek wyniósł 7,4 proc. Drobnymi wyjątkami są rynki niemiecki, francuski i włoski. W Niemczech sprzedano w maju 26 457 aut (o 3,5 proc. więcej), we Francji — 5347 (o 12,2 proc. więcej), a we Włoszech 6484 (wzrost o 2,2 proc.). Trzy rynki na plusie to jednak za mało, by poprawić skumulowane wyniki od początku 2019 r., a tu królują spadki. Na minusie jest prawie każdy rynek.