Audi dołączy od 2026 roku do Formuły 1, bo jego właściciel, Volkswagen, liczy na wzmocnienie w ten sposób marki, informuje Bloomberg.

Audi zbuduje napęd do bolidu Formuły 1 w niemieckim Neuburgu, ogłoszono w piątek. Do końca roku zapadnie decyzja, do którego zespołu się przyłączy.

- Motosport to integralna część DNA Audi. Wprowadzenie nowych zasad to odpowiedni moment do zaangażowania się – oświadczył prezes Markus Duesmann. Bloomberg przypomina, że rada nadzorcza Volkswgena w kwietniu zdecydowała o możliwości włączenia się Audi i Porsche do Formuly 1, która postanowiła przejść na syntetyczne paliwo od 2026 roku w ramach planu osiągnięcia neutralności węglowej do końca dekady. Agencja zwraca uwagę, że zmiana technologii daje wyjątkową możliwość rozpoczęcia współzawodnictwa w dyscyplinie zdominowanej dotychczas przez Mercedesa.

