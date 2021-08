Aviva chce przeznaczyć 4 mld GBP na dywidendy

Brytyjski ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić akcjonariuszom co najmniej 4 mld GBP w ramach dywidend i programu wykupu akcji. Jeden z inwestorów, Cevian Capital, zażądał, by była to wyższa kwota, pisze Reuters.

Aviva Jason Alden

Cevian Capital ujawnił w czerwcu, że wszedł w posiadanie blisko 5 proc. akcji Avivy. Teraz twierdzi, że kwota zaproponowana przez zarząd ubezpieczyciela jest zbyt niska biorąc pod uwagę wpływy ze sprzedaży kilku zagranicznych oddziałów w ciągu ostatniego roku. “Co najmniej 4 mld GBP to dobry początek, ale nie wystarczy to do rozwiązania problemu nadmiernej kapitalizacji. Oczekujemy, że Aviva zwróci akcjonariuszom 5 mld GBP do końca przyszłego roku” - stwierdziła firma w oświadczeniu. Od lipca 2020 roku, gdy stanowisko dyrektora generalnego objęła Amanda Blanc, brytyjski ubezpieczyciel sprzedał osiem swoich oddziałów za łączną kwotę 7,5 mld GBP. Szefowa Avivy poinformowała, że ​​spółka zamierza zwrócić kapitał do końca pierwszej połowy 2022 roku, zaczynając od wykupu akcji o wartości 750 mln GBP.