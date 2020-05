Getin Noble Bank stawia na wysoką jakość w kanałach internetowych i mobilnych

W ostatnich latach Getin Noble Bank podjął szereg działań, mających na celu systematyczne podnoszenie poziomu jakości obsługi Klienta w kanałach zdalnych. Kompleksowo wdrażane udoskonalenia w bankowości mobilnej i internetowej okazały się na tyle skuteczne, że dziś bank plasuje się w czołówkach niezależnych rankingów, oceniających właśnie ten obszar. W obliczu panującej epidemii banki muszą mierzyć się dużymi wyzwaniami i radykalnie ograniczyć obsługę w tradycyjnych placówkach. To czas, w którym Klienci opierają swoje bankowanie przede wszystkim na kanałach zdalnych. Jednak czy oznacza to konieczność rezygnacji z usług? Nie, ponieważ Klienci mają dostęp do pełnego pakietu funkcji z poziomu bankowości cyfrowej.