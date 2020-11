Banki mocne w swej słabości

Sektor bankowy wciąż znajduje się pod presją pandemii i niskich stóp procentowych, ale dotychczasowe raporty pokazują jednak, że analitycy spodziewali się, że będzie gorzej.

Aż o 38 proc. (1,4 mld zł) rok do roku spadł w III kwartale zysk netto siódemki banków z WIG20 i mWIG40. Trend jest wyraźny i z badanego grona tylko ING uniknęło uszczuplenia zysków. Pozostałe banki zanotowały spadek od 23 proc. (Santander) do nawet 70 proc. (Millennium). Warto jednak zauważyć, że o ile spadki zysków w sektorze przewidywano już wcześniej, o tyle ostatecznie okazał się on mniejszy od konsensu. Pod tym względem tylko Millennium rozczarowało, pozostała szóstka pokazała wyniki wyższe od oczekiwań.