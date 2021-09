Bezrobocie spada w żółwim tempie

Do poziomu sprzed kryzysu wrócimy może dopiero pod koniec przyszłego roku.

Bezrobocie w Polsce powoli spada po małej fali kryzysowej, ale ten spadek następuje w takim tempie, w jakim mały żółw zmierza do morza po wykluciu z jajka. Dlaczego tak się dzieje, skoro popyt na pracę wydaje się bardzo mocny, co widać np. po wysokim wzroście płac czy deklaracjach firm dotyczących chęci zatrudniania? Może być to element zmian strukturalnych w gospodarce — dostosowanie ludzi do zmian w popycie na pracę nie jest szybkie i łatwe.