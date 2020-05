Co piąta firma ma problem z dostępem do gwarancji, co podnosi koszty inwestycji. Pomóc może BGK. Eksperci liczą też na KUKE.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) realizuje inwestycje za 42 mld zł, prowadzi postępowania przetargowe warte około 10 mld zł i przygotowuje kolejne, szacowane w tym roku na 12 mld zł. Problemy finansowe wykonawców utrudniają im jednak pozyskanie finansowania, co ogranicza konkurencję na rynku budowlanym i winduje ceny.