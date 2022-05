Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Wicepremier Nikołaj Snopkow powiedział, że białoruski eksport może spaść w tym roku o 30 proc., czyli o 14 mld USD, z powodu międzynarodowych sankcji, informuje Reuters.

Białoruś została objęta nowymi sankcjami za udział w napaści Rosji na Ukrainę. Snopkow powiedział, że bezpośrednio dotyczą one 20 proc. gospodarki kraju, co skutkowało osłabieniem o 2,3 proc. PKB w pierwszym kwartale. Wicepremier stwierdził, że Białoruś będzie kompensowała skutki sankcji zwiększeniem eksportu do Rosji o 40 proc.