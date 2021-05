Kurs bitcoina spada w czwartek rano, ale jest powyżej środowego dołka, kiedy był najniższy od stycznia, donosi Reuters.

Bitcoin tanieje obecnie o 4,5 proc. do 39323,69 USD. W środę jego kurs spadał w pobliże 30 tys. USD co zmobilizowało popyt, który wywindował kurs kryptowaluty znów powyżej 40 tys. USD.

Chris Weston, szef analizy biura maklerskiego Pepperstone w Melbourne podkreślił, że w ciągu 24 godzin inwestorzy zlikwidowali pozycje wartości 9,13 mld USD na kryptowalutach, a łączna wartość obrotu sięgnęła 532 mld USD.

- Jest za wcześnie aby stwierdzić, czy odbicie od dołka, które widzieliśmy, utrzyma się, ale zastanawiam się, czy będziemy mogli złapać oddech i czy jest możliwa jeszcze większa zmienność – powiedział.

Zmienność „intra-day” notowań bicoina w tym tygodniu wzrosła do prawie 300 proc., zwraca uwagę Reuters. Traderzy, z którymi rozmawiała agencja wskazują, że szybka przecena wirtualnych walut w środę zmusiła niektórych inwestorów do zamykania lewarowanych pozycji na derywatach na kryptowaluty, co dodatkowo napędzało spadek cen.

fot. Bloomberg

Przecena bitcoina i innych kryptowalut w środę nastąpiła po tym jak bank centralny Chin przypomniał o zakazie płatności kryptowalutą i pojawiła się dyrektywa dla branży finansowej zakazująca obsługiwania i rozliczania płatności w wirtualnych pieniądzach, a także obsługiwania wymiany kryptowalut na juana lub zagraniczne waluty.