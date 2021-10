Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) jest bliska akceptacji funduszu ETF umożliwiającego inwestowanie w kontrakty terminowe na bitcoina, twierdzi Bloomberg powołują się na anonimowe źródła.

SEC prawdopodobnie nie zablokuje rozpoczęcia handlu ETF w przyszłym tygodniu, twierdzą informatorzy agencji.

fot. Bloomberg

Sposobem na przełamanie oporu amerykańskiego regulatora, który przez osiem ostatnich lat blokował próby tworzenia bitcoinowych ETF, było zaproponowanie przez ProShares i Invesco stworzenia funduszu pozwalającego na inwestowanie w kontrakty futures na kryptowalutę, a nie w nią samą.

Cena bitcoina rośnie w ostatnich dniach. W piątek rano drożeje o prawie 2 proc. do 59288,23 USD. Kurs kryptowaluty zbliżył się do rekordowego poziomu z kwietnia tego roku, kiedy notowana była po prawie 65 tys. USD. Rok temu bitcoin kosztował ok. 11500 USD.