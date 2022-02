Brak płynności rodzi problemy

Komentarz autora rankingu

Adam Czerwiński, dyrektor sprzedaży Coface, autora rankingu „Gazele Biznesu”

Kontynuując wraz z Gazelami Biznesu podróż po Polsce, dotarliśmy do województw dolnośląskiego i lubuskiego. Z tych dwóch prężnie rozwijających się regionów pochodzi w tym roku aż 406 przedsiębiorstw, czyli 9 proc. nagrodzonych firm. Coface, który od ponad 20 lat przygotowuje ten ranking, od 2004 r. jest także autorem raportów upadłościowych, w których prezentujemy obraz niewypłacalnych firm w Polsce. Chociaż obie nasze analizy przedstawiają odmienne osiągnięcia firm, to zarówno coroczna lista Gazel, jak i raport upadłościowy są swoistymi barometrami gospodarki, odzwierciedlając zmiany otoczenia biznesowego i jego wpływ na kondycję przedsiębiorstw. Wśród 2125 niewypłacalności w 2021 roku (sądowych i uproszczonych postępowań układowych na bazie ustawy covidowej) odnajdziemy podobne proporcje, 10 proc. bowiem – bardzo podobnie jak w gronie Gazel – stanowią firmy z Dolnego Śląska i lubuskiego, co potwierdza, że oba województwa nie odbiegają od średniej normy.

Celebrując osiągnięcia małych i średnich firm, które tak dobrze poradziły sobie w odmiennym roku 2020, podziwiamy zarówno te, którym udało się przetrwać w ekstremalnie trudnych warunkach, szczególnie w branżach najbardziej dotkniętych kryzysem, jak i te, które rozwinęły skrzydła, elastycznie i mądrze wykorzystując do wzrostu możliwości otoczenia w czasie pandemii. Niewątpliwie kluczem dla jednych i drugich było zachowanie płynności, co wymagało od właścicieli i zarządzających wielkiej determinacji i odwagi w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących ewentualnych zmian w prowadzeniu biznesu oraz korzystania z różnych narzędzi czy form pomocy. W 2020 roku niewielki 22-proc. wzrost niewypłacalności nie odzwierciedlał bardzo trudnej sytuacji obserwowanej na rynku, ponieważ został zahamowany przez różne formy wsparcia państwa dla przedsiębiorstw oraz moratorium na składanie wniosków o upadłość. W rezultacie mimo tak rozległego kryzysu gospodarczego opóźnienia w płatnościach między przedsiębiorstwami skróciły się. Badanie płatności Coface wskazało, że w 2020 roku średnie opóźnienia płatności zmniejszyły się o ponad 9 dni, do 48 dni. Najnowsze badanie, które Coface opublikuje już w przyszłym tygodniu, wskazuje że w 2021 roku sytuacja powoli wracała już do przedpandemicznej normy, a opóźnienia płatności się wydłużyły.

Opóźnienia płatności są standardową praktyką w polskim biznesie i dotykają większości dostawców. Pozytywnym zjawiskiem jest jednak zainteresowanie firm ze wszystkich segmentów możliwościami bieżącej poprawy płynności i rosnąca świadomość na temat znaczenia nowoczesnych form finasowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Jedną z nich jest faktoring, który rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. W 2021 firmy faktoringowe sfinansowały już ponad 21 mln faktur swoich klientów na kwotę 362 mld zł (wzrost r/r o 26 proc.). Jest to coraz bardziej atrakcyjne rozwiązanie dla wielu firm ze względu na to, że poza szybkim dostępem do środków obrotowych (tak jak w przypadku typowego kredytu) faktoring może rozwiązywać także potencjalne problemy z odzyskiwaniem należności z tytułu dostaw i usług. Firmy z sektora MSP coraz częściej myślą o ograniczaniu ryzyka, więc – poza finansowaniem – są zainteresowane również zarządzaniem wierzytelnościami i przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorców, które kompleksowo oferuje im faktoring pełny. Finansowanie za pomocą faktoringu pełnego pozwala przedsiębiorstwom m.in. bezpiecznie realizować założone plany sprzedażowe z jednoczesną pewnością otrzymania zapłaty za sprzedane towary lub usługi, optymalizować przepływy pieniężne oraz poprawiać wskaźniki bilansowe, co w konsekwencji powoduje lepszą ocenę firm w oczach instytucji finansowych, jak również wywiadowni gospodarczych.

Z naszych doświadczeń we współpracy z MŚP widzimy, że przedsiębiorcy przekonali się o tym, jak ważna jest dywersyfikacja źródeł finansowania. Znaczenie faktoringu i wiedza na jego temat wśród przedsiębiorców z tego sektora rosną. Usługa ta staje się coraz częściej usługą pierwszego wyboru. To z kolei przekłada się nie tylko na rozwój oferty faktoringowej, lecz także na coraz lepsze dopasowanie jej przez faktorów do wymagań klientów.

Coface to wieloletni autor rankingu „Gazele Biznesu”. Jako ubezpieczyciel należności, faktor, wywiadownia gospodarcza i biuro windykacji nieustannie obserwuje otoczenie rynkowe, by jak najlepiej wspierać firmy w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych. Analizuje sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie, ocenia ryzyko krajów i sektorów oraz klimat dla biznesu, bada zachowania płatnicze przedsiębiorstw, przygotowuje raporty na temat niewypłacalności firm.