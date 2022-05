Branża AGD w Polsce na plusie

Sektor AGD utrzymuje tendencję wzrostową. Tak wynika z danych i analiz przedstawionych przez ekspertów podczas IV Kongresu AGD w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Rok do roku produkcja artykułów gospodarstwa domowego zwiększyła się o blisko 15 proc. Kongres w tym roku zgromadził blisko 400 osób: przedstawicieli producentów AGD, poddostawców, firm z otoczenia AGD, rządu, uczelni wyższych, ekspertów branżowych.

Pierwszego dnia Kongresu AGD eksperci omówili aż pięć bloków dyskusyjnych od makroekonomii, przez logistykę po recykling zużytego sprzętu. Drugi dzień poświęcono na zorganizowanie Business Mixera, w trakcie którego największe firmy z branży spotkały się z podwykonawcami, start-upami, dostawcami i specjalistami od recyklingu. [fot. arc]

Pierwszego dnia Kongresu AGD odbyło się pięć bloków dyskusyjnych poświęconych: makroekonomii, dobrej energii i środowisku, rynkowi pracy, logistyce, sprzedaży. Największe biznesowe spotkanie branży AGD w Europie otworzył Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, który zwrócił uwagę na ważną rolę przemysłu AGD w polskiej gospodarce.

Polska specjalność

— Dzięki nowym inwestycjom i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań Polska jest liderem w produkcji AGD. Polskie fabryki odpowiadają za blisko 40 proc. produkcji dużego AGD w Unii Europejskiej, a produkowane w nich wyroby są dostarczane do kilkudziesięciu krajów świata — mówił minister.

Sektor AGD w Polsce z roku na rok rośnie, zwiększając przy tym wolumeny produkcji i poziom zatrudnienia. Producenci AGD i eksperci branżowi szacują, że Polska w ilości produkowanego sprzętu ustępuje już tylko Chinom.

— Za tymi sukcesami stoi 100 tys. osób zatrudnionych w samej branży produkcji AGD oraz u poddostawców materiałów i usług, sprawne zarządzanie i coraz bardziej innowacyjne technologie, które ułatwiają życie. Sektor odgrywa także ważną rolę w zielonej i cyfrowej transformacji, m.in. w dziedzinie energooszczędności, gospodarowania odpadami i recyklingu czy internetu rzeczy — dodał minister Buda.

W obliczu trudności

Dyskusję podczas czwartej już odsłony Kongresu AGD zdominowały tematy związane z zarządzaniem w kryzysie. Sektor AGD nie pozostaje obojętny na czynniki zewnętrzne, wcześniej pandemię, a dziś konflikt na Ukrainie.

— Co roku mierzymy się podczas Kongresu AGD z nowymi tematami. Dziś palącą kwestią jest zarządzanie w kryzysie. Na sektor AGD oddziałuje wiele zmiennych, na które trzeba reagować szybko, ale przy udziale myślenia strategicznego. Dynamiczna sytuacja na rynku pracy spowodowana konfliktem na Ukrainie wygląda jak wyzwanie, lecz jednocześnie może być szansą na stabilny rozwój. Większa rola e-commerce’u może stać się motorem napędowym innowacji przemysłowych. Obserwujemy wśród inwestorów strefowych z przemysłu AGD inwestycje w badania, tworzenie innowacji wewnętrznych, ale także otworzenie się na zespoły projektowe zewnętrzne, np. start-upy — mówiła Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W IV Kongresie AGD wzięło udział ponad 400 przedstawicieli branży, a także ich poddostawców, firm z otoczenia AGD, rządu, uczelni wyższych i ekspertów branżowych. [fot. arc]

W centrum uwagi pozostawał temat odpływu migrantów z rynku pracy, głównie mężczyzn, którzy opuścili pracę w Polsce i wrócili na Ukrainę. Sytuacja ta odbiła się szczególnie na tych firmach produkcyjnych, których struktury były oparte w znacznym stopniu na pracownikach ze wschodu Europy. Jednak na ich miejsce przybyło kilkukrotnie więcej imigrantów. Konkluzja odnośnie do przyszłego kształtu rynku pracy wśród ekspertów jest optymistyczna. Szacują, że obecnie firmy przygotowują się na przyjęcie do pracy blisko 700 tysięcy kobiet, które są w trakcie niezbędnych szkoleń i stopniowo będą wchodzić na polski rynek pracy, także na stanowiska dotychczas zdominowane przez mężczyzn.

— Należy przede wszystkim docenić branżę za szybkie reagowanie na kryzys. W pandemii sektor AGD błyskawicznie dostosował warunki pracy do sytuacji epidemicznej. Wykazał się dużym zaangażowaniem w pomoc na rzecz Ukrainy, na wiele sposobów. Zbiórki, przekazywanie sprzętów, pomoc pracownikom, którzy wrócili na Ukrainę w obliczu kryzysu, ale także rodzinom pracowników przybyłych do Polski. Za tę postawę należy dziękować i o niej mówić — podkreślał Marek Michalik, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wielkość sektora AGD mierzą także czynniki sprzedaży, która w 2021 r. osiągnęła wartość 26 mld zł, co daje wzrost o 3 mld zł r/r. Rosnąca sprzedaż i produkcja generują wyzwania dla e-commerce’u i logistyki. Konflikt na Ukrainie spowodował też zachwianie łańcuchów dostaw i zawężenie rynków, przez co prognozy pokazują, że popyt na produkty AGD może wyhamować.

— Mimo niekorzystnych czynników zewnętrznych, jakie oddziałują na branżę, Polska jest numerem jeden w Unii Europejskiej pod względem produkcji sprzętu AGD. Dzięki dobremu zarządzaniu oraz szybkiemu reagowaniu na zmiany rynkowe utrzymaliśmy wzrost produkcji w pandemii i musimy teraz zadbać o przywrócenie tych dobrych trendów. Nasz kongres to największa konferencja branży w Europie i świetny czas oraz miejsce, by przedyskutować wszystkie palące kwestie, a także odpowiedzieć sobie na trudne pytania. Tylko głęboka analiza wyzwań związanych z dynamiczną sytuacją na rynku pracy, z zerwanymi łańcuchami dostaw, wahającymi się kosztami produkcji, pozwoli na wypracowanie optymalnych rozwiązań — wyjaśniał Wojciech Konecki, prezes Związku Pracodawców APPLiA Polska.

— Kongres AGD jest dla nas bardzo ważnym miejscem, gdzie mogliśmy porozmawiać o wszystkich problemach, ale także szansach które są na rynku i przed nami się tworzą. Staramy się naprawiać zerwane łańcuchy dostaw, optymalizować procesy logistyczne. Dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami z uczestnikami kongresu, czyli z branżą która silnie powiązana jest z logistyką — mówi Bartłomiej Dobosz, prokurent Cordis Logistics.

Kluczowy eksport

90 proc. produkcji dużego AGD trafia na eksport — wartościowo to 24 mld zł. Prawie 50 proc. eksportu dużego AGD adresowane jest do czterech krajów: Niemiec (23 proc.), Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. Duży udział w wynikach mają fabryki ulokowane w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

— Branża AGD jest istotnym ogniwem w ŁSSE. Liczba inwestycji strefowych firm AGD za chwilę przekroczy 70, a ich wartość 2,5 mld zł. Jest to branża, która stawia na centra badawczo-rozwojowe, inwestuje w innowacje, w kapitał ludzki i wyniki pokazują z roku na rok, że to się opłaca — mówił Marek Michalik, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W Łodzi i regionie działają najwięksi producenci: Whirlpool, BSH, Miele, a także ich poddostawcy, usługodawcy, kooperanci. Podczas kongresu prezes zarządu BSH Konrad Pokutycki wspominał o planach inwestycyjnych w Łodzi opiewających na 500 mln zł, co przełoży się na stworzenie nowych miejsc pracy.

— Nasza firma współpracuje z sektorem AGD od wielu lat i praktycznie co roku widzimy wzrost zapotrzebowania na kadrę. Zapewniamy głównie pracowników do fabryk, ale potrzebni są również specjaliści IT, sprzedaży, logistyki czy badań i rozwoju. Ten sektor dynamicznie się rozwija, zwiększając produkcję, ale też automatyzując się oraz inwestując w nowoczesne technologie — mówił Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy oraz założyciel Personnel Service SA.

Zrównoważony rozwój

Środowisko to zawsze istotny temat w kontekście branży AGD, która generuje duże ilości elektrośmieci. Na szczęście kładzie wysoki nacisk na recykling i doskonalenie procesów produkcji po to, by jak najwięcej części nadawało się do ponownego użycia.

— Masa sprzętu zebrana przez branżę elektrorecyklingu w latach 2006–2021 to około 3 mln Mt. W tym czasie nakłady na edukację wyniosły około 70 mln zł. Koszty poniesione przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek to około 1,5 mld zł, wartość inwestycji w latach 2006–2021 szacujemy zaś na ok. 370 mln zł — to nakłady na technologie, magazyny, hale produkcyjne, środki transportu czy punkty zbierania. Nasza branża zatrudnia dziś ok. 2,5 tys. osób, wartość rynku w 2022 r. wyniesie zaś 500 mln zł — mówi Grzegorz Skrzypczak, prezes zarządu ElektroEko SA.

Drugi dzień kongresu zakończył profesjonalny networking w formule business mixera. Największe firmy z branży AGD spotkają się z podwykonawcami, start-upami, dostawcami, firmami zajmującymi się recyklingiem.