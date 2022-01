Budżet na mobilność benefitem pracowniczym

Partnerem publikacji jest FREE NOW for Business

Komentarz partnera rankingu Gazele Biznesu

Rafał Czerniawski, head of sales, FREE NOW for Business

Pandemia zmieniła zwyczaje transportowe Polaków. We FREE NOW zauważamy, że profil potrzeb pasażerów biznesowych w miastach przesunął się ze spotkań firmowych w kierunku indywidualnych dojazdów do biura. Wśród firm zmieniają się priorytety, jeśli chodzi o benefity dla pracowników. Z naszych rozmów z firmami wynika, że już nie tylko „owocowe czwartki” albo darmowe karnety na siłownię są przekonującym dla pracownika świadczeniem, które podnosi jego poczucie komfortu w miejscu pracy. Wielu pracodawców budżety na benefity pracownicze przerzuca na wygodne i bezpieczne dojazdy do pracy taksówką.

Badania potwierdzają, że jeśli chodzi o rodzaje świadczeń, które pracownicy uważają za bardzo ważne w miejscu pracy, mobilność utrzymuje się w czołówce, zajmując miejsce tuż obok świadczeń zdrowotnych czy szkoleń i dalszej edukacji.

Dlatego coraz więcej firm decyduje się na założenie Konta Firmowego FREE NOW: dzięki niemu pracownicy mogą samodzielnie zamawiać i opłacać przejazdy służbowe przez aplikację. W ramach Konta Firmowego pracodawca rozlicza koszty na podstawie zbiorczej faktury na koniec miesiąca. Użytkownicy mogą korzystać z opcji Lite z niskimi cenami znanymi z góry oraz opcji Lite+Screen, w której każde auto jest wyposażone w przesłonę ochronną oddzielającą kierowcę od pasażera, co ma szczególne znaczenie w czasach pandemii.

Dodatkowo FREE NOW for Business rozszerza swoje portfolio usług o Budżet Mobilności dla firm. Pracownicy będą mogli skorzystać z miesięcznego budżetu, który przeznaczą na wszelkie środki transportu dostępne w aplikacji FREE NOW w ich mieście – czyli nie tylko na taksówki, lecz także e-hulajnogi, a w przyszłości też e-skutery czy też samochody na minuty. Budżet Mobilności FREE NOW to zatem nie tylko wygoda dla pracowników, ale też benefit, jakim firmy będą mogły przyciągnąć nowe talenty.