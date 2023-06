Carsmile uruchamia platformę z benefitami

Samochód służbowy jest jednym z najpopularniejszych pozapłacowych świadczeń pracowniczych. Ten rodzaj benefitu udostępnia zatrudnionym 66 proc. pracodawców — wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Carsmile’a przez ICAN Institute.

O ile dwie trzecie firm deklaruje posiadanie floty pojazdów służbowych, to dostęp do nich ma zaledwie 11 proc. pracowników. Badaniem objęto osoby zatrudnione na różnych szczeblach: menedżerów, ekspertów oraz pracowników fizycznych. Najgorzej wyposażona w auta służbowe jest ostatnia grupa — zaledwie 4 proc. deklaruje, że ma do nich dostęp. Najwięcej pojazdów służbowych przypada na stanowiska menedżerskie — dostęp do nich ma 23 proc. badanych.

— Ograniczenie mobilności pracowników, do jakiego doszło w czasie pandemii, trwa nadal, ponieważ wiele spraw biznesowych załatwia się online. Pracownicy coraz rzadziej się przemieszczają. W efekcie auta służbowe przestają być niezbędnym narzędziem pracy, coraz częściej stając się po prostu benefitem. Dotyczy to w szczególności pracowników biurowych — mówi Michał Knitter, wiceprezes Carsmile’a.

Potwierdzają to statystyki — aż 76 proc. pracowników skorzystało z samochodowego benefitu, np. samochodu współfinansowanego przez pracodawcę, wyleasingowanego na preferencyjnych warunkach czy też auta na weekend.

Nową tendencję chce wykorzystać Carsmile, platforma, za której pośrednictwem można wynająć lub wyleasingować nowe i używane samochody. Teraz udostępnia Carsmile Benefit, narzędzie, które ułatwi korporacjom zarządzanie polityką samochodowych benefitów.

— Auto w firmie to dziś temat złożony. Składa się na niego wiele czynności: zarządzanie flotą, zamówienia, negocjowanie warunków zakupu pojazdów różnych marek, wybór spośród różnych form finansowania aut, współfinansowanie tych pojazdów na różnych stanowiskach, przedstawienie pracownikom bogatej oferty pojazdów, nie tylko służbowych, ale również prywatnych, jakie mogą wynająć czy kupić na preferencyjnych warunkach. To wszystko wymaga profesjonalnych narzędzi — twierdzi Michał Knitter.

Nowy pomysł, stary model: Wykorzystując model biznesowy Carsmile’a, stworzyliśmy narzędzie dla pracowników i pracodawców umożliwiające zarządzanie motoryzacyjnym benefitami pozapłacowymi — mówi Michał Knitter, wiceprezes Carsmile’a. Lukasz Krol www.lukaszkrol.com, materiały prasowe

Pod względem technicznym oraz wizualnym Carsmile Benefit przypomina platformę Carsmile, z tą różnicą, że jest to serwis dla pracowników i współpracowników korporacji.

— Carsmile Benefit to platforma do prezentacji oferty samochodów dostępnych dla pracowników danej firmy oraz wygodnego zamawiania pojazdów kilkoma kliknięciami. Mogą to być zarówno samochody do użytku prywatnego, oferowane na preferencyjnych warunkach, jak też auta służbowe. Platforma umożliwia przedstawienie setek modeli samochodów różnych marek oferowanych w różnych formach finansowania, tj. wynajmu długoterminowego, leasingu, kredytu czy zakupu gotówkowego z uwzględnieniem ewentualnego dofinansowania przez pracodawcę. Pracodawca definiuje zakres oferty aut oraz przyznaje dostęp do poszczególnych propozycji wybranym pracownikom identyfikowanym np. po adresie e-mail — wyjaśnia Krzysztof Radke odpowiedzialny za rozwój nowego narzędzia.

Z badań przeprowadzonych przez ICAN Institute wynika, że 55 proc. średnich i dużych firm oferuje auta swoim pracownikom w formie benefitu, umożliwiając wynajem lub zakup na preferencyjnych warunkach czy też finansując ratę (pod pewnymi warunkami jest to korzystniejsze podatkowo niż wypłata ekwiwalentu w formie wynagrodzenia).

Potencjał jest spory. Carsmile już chwali się pierwszymi umowami.

— Model biznesowy jest zbliżony do podstawowego modelu działalności Carsmile’a, tzn. uzyskiwania przychodów z tytułu sprzedaży samochodów oraz produktów finansowych związanych z motoryzacją. Z punktu widzenia pracodawców i pracowników serwis jest bezpłatny. Zakładamy, że w pierwszym roku za pośrednictwem nowej platformy sprzedamy kilkaset aut — mówi Michał Knitter.