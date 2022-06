Cena miedzi zaczęła rosnąć

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Miedź drożeje w poniedziałek na giełdzie w Londynie dzięki doniesieniom o łagodzeniu restrykcji w Chinach, które są największym konsumentem metalu, informuje Reuters.

Obecnie miedź drożeje o 0,7 proc. do 8382 USD za tonę. W piątek kurs metalu spadał do 8122,50 i był najniższy od lutego 2021 roku. Niechęć do miedzi wiązała się z obawą spadku popytu w okresie spodziewanego spowolnienia globalnej gospodarki. W poniedziałek, oprócz niskiej ceny, inwestorów zachęciły do kupowania metalu doniesienia z Pekinu i Szanghaju zapowiadające wycofanie restrykcji wprowadzonych z powodu walki z COVID-19.