Chiński CNOOC rozważy nowe inwestycje w Rosji

Na potencjalnego znaczącego inwestora typowany jest państwowy koncern CNOOC specjalizujący się w wydobyciu ropy i gazu na morzu. Jest on już zaangażowany w Rosji, gdzie posiada 10 proc. udziałów w projekcie LNG zlokalizowany na obszarze Arktyki w ramach przedsięwzięcia Arctin LNG 2.

Chiński gigant może stać się jednym z beneficjentów wyjścia z rosyjskiego rynku takich globalnych potentatów jak BP czy Shell. Niemiej kierujący CNOOC Wang Dongjin stwierdził, że jeszcze za wcześnie by omawiać ewentualne nowe inwestycje.

Sytuacja może stanowić dla nas dobrą okazję, więc będziemy rozważać każdą propozycję jaka pojawi się na rynku - wyjaśnił Dongjin.

Chiński potentat zapowiedział wyjście z największego pola na Morzu Północnym w ramach strategicznego przesunięcia uwagi na nowsze inwestycje w ropę i gaz, z dala od zachodnich aktywów, bankowości i źródeł przemysłowych.

Zatrudnił już Bank of America do sprzedaży aktywów, których wartość szacowana jest na nawet 3 mld USD.

W ubiegłym roku CNOOC odnotował blisko trzykrotny wzrost zysku netto do kwoty 70,32 mld juanów (11,08 mld USD) korzystając z rosnących cen ropy i gazu. Firma wydobyła rekordowe 573 mln baryłek ekwiwalentu ropy notując wzrost produkcji o 8,5 proc. względem 2020 r.

Na 2022 r. CNOOC ma jeszcze wyższe cele. Chce zwiększyć wydobycie do 600-610 mln baryłek.

Wydatki inwestycyjne wzrosły w 2021 r. o 11,6 proc. do 88,73 mld juanów, poniżej celu z przedziału od 90 do 100 mld juanów, do którego zmierzać ma ponownie w 2022 r.