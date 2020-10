Zaskakująco duży import we wrześniu spowodował, że nadwyżka handlowa Chin okazała się znacząco niższa niż oczekiwano, wynika z doniesień Reutersa.

Chiński eksport, liczony w dolarach, rósł we wrześniu o 9,9 proc. w ujęciu rocznym. Oczekiwano 10 proc. Import wzrósł o 13,2 proc. Rynek prognozował zwyżkę tylko o 0,3 proc. Nadwyżka handlowa Chin wynosiła 37 mld USD w minionym miesiącu. Oczekiwano 58 mld USD.

W sierpniu eksport rósł o 9,5 proc., import spadał o 2,1 proc., a nadwyżka handlowa sięgała 58,9 mld USD.

Chiński eksport, liczony w krajowej walucie, rósł we wrześniu o 10,2 proc. do 5 bln juanów. Import rósł o 4,3 proc. do 3,88 bln juanów. Po dziewięciu miesiącach roku eksport był o 1,8 proc. wyższy niż w tym samym okresie poprzedniego roku, a import spadał o 0,6 proc.