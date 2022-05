Jak podaje agencja, rozmowy prowadzone są na szczeblu rządowym. Bezpośrednio nie są w nie zaangażowane koncerny naftowe.

Chiny nie informuję o wielkości swoich rezerw strategicznych. Firma Kpler, między innymi wykorzystując zdjęcia satelitarne szacuje, że całkowite zapasy wynoszą 926,1 mln baryłek, co oznacza wzrost z 869 mln baryłek w połowie marca. To jednak wciąż o 6 proc. mniej niż rekord z września 2020 r. Część analityków twierdzi przy tym, że Państwo Środka jest w stanie przechowywać ponad 1 mld baryłek ropy. Dla porównania, obecny stan rezerw USA to około 538 mln baryłek.

By obniżyć ceny na krajowym rynku Chiny w zeszłym roku przeprowadziły bezprecedensową sprzedaż części rezerw surowca. Próba ta okazała się jednak fiaskiem, uszczupliła jedynie zapasy strategiczne.