Chiny oczekują utrzymania wzrostu zużycia węgla

W 2021 r. powinniśmy nadal mieć do czynienia ze wzrostem konsumpcji węgla w Państwie Środka. Trend będzie kontynuowany mimo zobowiązania się Pekinu do zwiększenia wykorzystania czystej energii i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, informuje Reuters.

W komunikacie China National Coal Assiciation napisano, że ze względu na wdrażanie przez rząd proaktywnej polityki fiskalnej i ostrożnej polityki pieniężnej gospodarka nadal będzie wpierana co powinno zwiększać zapotrzebowanie na węgiel.

Chiny to największy na świecie konsument węgla. W 2020 r. jego zużycie wzrosło o 0,6 proc. Limitowane jednak było skutkami koronakyzysu.

Prognozuje się wzrost krajowej produkcji węgla z poziomi 3,84 mld ton w roku zeszłym, co było największą kwotą od 2015 r. Tymczasem skala importu surowca powinna pozostać na poziomie z 2020 r. kiedy to wyniosła 309,99 mln ton notując rekord.

CNCA oczekuje, że rząd będzie dążyć do ograniczenia zużycia węgla do około 4,2 mld ton do 2025 r., w porównaniu z celem 4,1 mld ton wyznaczonym na koniec 2020 r.