Co dalej z tym funtem?

W ciągu półtora miesiąca notowania funta względem złotego wzrosły o ponad 35 groszy.

We wtorek do osiągnięcia psychologicznego pułapu 5 zł brakowało niecałe trzy grosze. W zwyżce nie przeszkodziła nawet decyzja Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa o nielegalności działań podjętych przez premiera Borisa Johnsona wobec parlamentu. Sędziowie stwierdzili, że posłowie powinni wrócić do pracy, chociaż nie określili, jak miałoby do tego dojść. Opozycja zaczęła już grzmieć, że w takiej sytuacji premier powinien podać się do dymisji, co jednak on sam odrzucił. Dał też do zrozumienia, że nadal będzie robił swoje, aby doprowadzić do uporządkowanego brexitu z końcem października, który będzie uwzględniał nowe rozwiązania w temacie granicy z Irlandią.