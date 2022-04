Cyfrowy klucz do przyszłości

Zakończyła się 1. edycja konkursu grantowego Tech Minds organizowanego przez PwC Polska i CIONET. Znamy zwycięzców! Wśród laureatów znaleźli się zarówno licealiści, jak i uczniowie szkół podstawowych.

Celem projektu Tech Minds jest połączenie umiejętności, wiedzy oraz talentów przedstawicieli młodego pokolenia i liderów cyfrowych technologii, aby zamieniać pomysły i idee w rozwiązania technologiczne. To promocja kreatywności i umiejętności, a także umożliwienie podnoszenia kompetencji pod okiem profesjonalistów, której kluczowym elementem jest konkurs grantowy opierający się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii do wymiany wiedzy i wzmocnienia relacji pomiędzy uczniami oraz studentami. I choć jak wynika z badań realizowanych przez OECD, niewiele jest państw, które dokonały takiego postępu edukacyjnego jak Polska, to przed nami wciąż wiele wyzwań. Wśród nich można wymienić – być może największe – jakie wartości włączyć do kształcenia, by nadążyć za coraz szybszymi zmianami gospodarczymi i technologicznymi?

Cyfrowi liderzy: Kapitułę konkursową tworzyli przedstawiciele firm, które swój sukces osiągnęli ze wsparciem nowych technologii.

Na styku pasji i biznesu

Rozwój obu typów kompetencji: cyfrowych i miękkich, leży u podstaw konkursu grantowego Tech Minds, organizowanego przez PwC Polska dla uczniów i studentów. W jego ramach powstały cyfrowe projekty mające wspierać integrację społeczności szkolnych i uczelnianych.

W szranki stanęły zespoły złożone z uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentów i kadry pedagogicznej: nauczyciela, profesora, pedagoga, pracownika szkoły lub uczelni, a także rodziców. Uczestnicy musieli do 7 marca wysyłać swoje projekty z dziedziny teleinformatyki służące do poprawy relacji, komunikacji oraz wymiany wiedzy w szkołach i na uczelniach wyższych. Do finału przeszło 10 drużyn, których prace oceniała kapituła konkursowa składająca się z reprezentantów największych firm w Polsce (m.in. Żabka, Orange, Netia, mBank, Bank Millennium, Rossmann, Microsoft i Google). Znamy już laureatów konkursu (w ramce). Trzy zwycięskie drużyny wdrożą swoje projekty, co pozwoli im na zdobycie indywidualnego certyfikowanego doświadczenia projektowego, będącego w przyszłości atutem na rozmowach kwalifikacyjnych.

– Kiedy tworzyliśmy program Tech Minds, zależało nam przede wszystkim na połączeniu potencjału dwóch grup – pasjonatów technologii z cyfrowymi liderami. Zwycięzcy naszego konkursu grantowego udowodnili, że tworzą prawdziwe Community of Solvers, co nam jako PwC Polska jest szczególnie bliskie i ważne. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem projektów, a zaprezentowane rezultaty przeszły nasze oczekiwania – mówi Mariusz Śpiewak, partner zarządzający działem doradztwa biznesowego PwC Polska.

Organizatorem programu Tech Minds jest firma doradcza PwC, a partnerem głównym CIONET Polska. Patronat tech-nologiczny objęły Microsoft, Google, AWS, Salesforce i SAP. Partnerem konkursu jest Fundacja CoderDojo Polska.

Edukacja jutra

– Ogromne gratulacje należą się członkom wszystkich zespołów projektowych, które zaprezentowały swoje innowacyjne spojrzenie na wykorzystanie technologii w procesach nauczania i zarządzania szkołą. Zaangażowanie uczniów i studentów w program to dowód na to, że należy inwestować i wspierać młodych ludzi, którzy już niebawem będą tworzyć naszą technologiczną rzeczywistość – podsumowuje Bartosz Górczyński, partner zarządzający CIONET Polska.

Życie stawia nas przed problemami, których nie rozwiążemy za pomocą metod z epoki XIX-wiecznych fabryk. Masowa edukacja często nie nadąża za zmianami. Współczesna edukacja nie tylko musi korzystać z nowych technologii, ale także wykorzystywać szeroki wachlarz umiejętności społecznych, od krytycznego myślenia i zdolności do rozwiązywania problemów, przez współpracę i zarządzanie projektami, na przywództwie kończąc. To właśnie zbliżenie dwóch światów, uczniów i studentów z ekspertami od technologii i biznesu tworzy przestrzeń do wzajemnego zrozumienia i budowania relacji, ale także do realizowania swoich pomysłów oraz odkrywania nowych talentów. Dlatego tak ważny jest konkurs Tech Minds i wszystkie tego rodzaju inicjatywy.

Tech Minds w sieci https://www.pwc.pl/pl/tech-minds.html

Poznaj zwycięzców konkursu Tech Minds Pierwsze miejsce w konkursie grantowym Tech Minds zajął zespół z III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku za aplikację Czilo, która zadba o przyszłych licealistów, oferując im dostęp do opisu profili, mapy szkoły czy prostego kalkulatora punktów i progów. W apce znajdzie się także bank pomysłów, giełda szkolna, forum oraz terminarz z konkursami i inicjatywami. Nagroda dla zwycięzców to 40 tys. zł i pięć zegarków Apple Watch. Druga lokata przypadła reprezentantom Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, twórcom bezpłatnej platformy cyfrowej InnHub, która będzie gromadzić informacje na temat kół naukowych i technicznych działających w szkołach średnich i uczelniach wyższych w całej Polsce. Nagroda to 40 tys. zł i pięć przenośnych głośników JBL. Na trzecim miejscu uplasowały się dwie ekipy. Virtual Reality – Real Life z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim opracował projekt zakładający codzienne wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej (virtual reality – VR) i rozszerzonej (augmented reality – AR). Dzięki tworzeniu i obróbce materiałów VR i AR przez uczniów zwiększy się atrakcyjność zajęć, co pozytywnie wpłynie na jakość uczenia się. Z kolei MY – progREsywni! ze Szkoły Podstawowej nr 21 im. Jurija Gagarina w Zabrzu wpadli na pomysł szkolnej gazetki wyświetlanej na ekranach znajdujących się na korytarzach szkolnych. W skład prezentowanych treści mają wejść elementy strony internetowej szkoły, jej profilu w mediach społecznościowych i gazetek ściennych oraz aktualności. Przy wejściu do placówki pojawi się także ekran dotykowy z najważniejszymi informacjami dotyczącymi szkoły. Nagroda to 25 tys. zł i pięć słuchawek bezprzewodowych JBL dla każdej drużyny. Zespół MY – progREsywni! zdobył również nagrodę publiczności (głosowanie wśród finalistów). Wyróżnienie specjalne zdobyli przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej za Social Impact: Tech – Mediacje. Projekt zakłada wykorzystanie mediacji szkolnych z użyciem nowoczesnych technologii do poprawy relacji oraz zwiększenia bezpieczeństwa wśród społeczności uczniowskiej.

Przestrzeń do rozwoju Mariusz Chudy partner PwC Polska, CEE cloud & digital leader Celem, który nam przyświecał przy tworzeniu programu Tech Minds i konkursu grantowego, było nie tylko wyróżnianie i nagradzanie umiejętności, talentów młodych ludzi, ale także stworzenie przestrzeni do podnoszenia kompetencji i wymiany wiedzy pod okiem liderów cyfrowej transformacji. Wszyscy biorący udział w konkursie, zarówno studenci, jak i uczniowie szkół średnich i podstawowych, wykazali się niesamowitą wręcz kreatywnością, a wiele z zaprezentowanych projektów cechuje się dużym potencjałem do dalszego rozwoju. Konieczność przeniesienia programów nauczania do rzeczywistości cyfrowej to nie tylko wyzwanie dla uczniów i dydaktyków, ale również okazja do rozwijania nowych umiejętności i szukania ciekawych rozwiązań. Nauczanie zdalne wniosło do polskich szkół nowe technologie, a wyniki konkursu pokazały, że wykorzystanie ich, rozwijanie i dostosowywanie do każdego etapu edukacji z powodzeniem możemy, w dużym stopniu, pozostawić w kompetentnych rękach naszej młodzieży. Serdecznie gratuluję wszystkim zwycięskim drużynom i trzymam kciuki za dalszy rozwój zaprezentowanych projektów.

Ogląd trendów Paweł Grabowski dyrektor rozwiązań bezobsługowych w Żabka Future Chcemy mieć dobry ogląd trendów, które się pojawiają na rynku. Dlatego w ubiegłym roku rozwoju wystartowaliśmy z serią inicjatyw na pograniczu start-upów, m.in. założyliśmy Venture Studio, które znajduje innowacje i przekuwa je w nowe produkty i usługi. W ten nurt działań wpisuje się również zaangażowanie w takie konkursy jak Tech Minds, dzięki czemu możemy się dowiedzieć, jak rozwiązania technologiczne postrzegają społeczności lokalne i szkoły. Pozyskiwanie takiej wiedzy traktujemy w Żabce jako ważny element strategii odpowiedzialnego rozwoju naszej firmy. Badań rynku nie można prowadzić przy biurku i ograniczać do dużych miast. Tak samo ważna jest znajomość realiów życia, myślenia i zwyczajów konsumenckich w mniejszych miejscowościach. Konkurs Tech Minds pogłębił naszą perspektywę w tej dziedzinie w ujęciu regionalnym, szczególnie w perspektywie małych powiatowych liceów i gminnych szkół. podstawowych. Dobrze było posłuchać młodych, utalentowanych uczestników mówiących o tym, jak widzą przyszłość i jak chcą ją kreować. W końcu to oni będą kiedyś naszymi pracownikami, franczyzobiorcami czy partnerami biznesowymi.

Sztuka autoprezentacji Bożena Leśniewska wiceprezes ds. rynku biznesowego Orange Polska Nie ma życia i rozwoju bez technologii, więc im wcześniej będziemy w młodych budować kompetencje cyfrowe, tym lepiej dla państwa, gospodarki i społeczeństwa. W tym kontekście konkurs Tech Minds jest o tyle interesujący, że angażuje wszystkie poziomy edukacji – od szkół podstawowych do uczelni wyższych. Na tym także polega trudność tej inicjatywy, bo jak porównywać prace studentów kierunków technicznych z konceptami uczniów podstawówek? Jestem jednak pod wrażeniem pomysłów każdej grupy wiekowej. Są one dobrze przemyślane i przepracowane, z holistycznym podejściem, uwzględnieniem zaangażowania dużych społeczności, nie wyłączając komunikacji międzyszkolnej. Uczestnictwo dzieci, młodzieży i nauczycieli przyczyniło się do powstania fantastycznego ekosystemu pasjonatów innowacji. Niezwykłe jest pojawienie się elementu wdrażalności projektów. Oczekujemy, że zespoły, które zdobyły granty, zrealizują swe projekty. Konkurs PwC ujawnił też, że oprócz umiejętności technologicznych ważne są dziś kompetencje związane ze sprzedawaniem siebie, autoprezentacją i atrakcyjnym pokazywaniem swoich prac.

Między pasją a biznesem Jarosław Hermann członek zarządu Banku Millennium Innowacyjność to jeden ze strategicznych filarów rozwoju Banku Millennium. Jako cyfrowy lider rynku wychodzimy naprzeciw wyzwaniom, które niesie z sobą digitalizacja procesów sprzedaży bankowych produktów i usług, obsługi klientów i środowiska pracy. Zachęcamy też studentów i uczniów do poszukiwania swoich własnych ścieżek w obrębie IT. Nasz cel jest więc zbieżny z celem projektu Tech Minds, który sprowadza się do łączenia młodego pokolenia z liderami cyfrowych technologii oraz zamiana ich pomysłów w konkretne rozwiązania technologiczne. Konkurs umożliwia uczestnikom podnoszenia kompetencji pod okiem profesjonalistów. Nagrodzone zespoły mają szansę wywrzeć istotny wpływ na rozwój własny rozwój i swojego środowiska. Od lat jesteśmy liderem rynku pod względem innowacyjności i najlepszych praktyk User Experience, mamy więc czym się dzielić. Uważamy też, że rozwój kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży jest kluczowy dla ich osobistego powodzenia w przyszłości. To cześć społecznej odpowiedzialności i powinności biznesu, również osób pracujących w banku na rzecz młodego pokolenia. Każdy bank, a zwłaszcza Bank Millennium jako firma oparta na technologii ma umiejętności i możliwości wspierania podobnych inicjatyw.

Most między pokoleniami Lucyna Michniewicz-Śląska dyrektor IT w VOX Capital Group Czasem słyszymy, że komunikacja między światem biznesu i edukacji, między uczniami, studentami i nauczycielami oraz między nastolatkami i rodzicami pozostawia wiele do życzenia. Ale tak wcale nie musi być, o czym świadczy Tech Minds. Stworzyliśmy unikatowe rozwiązanie do polepszenia relacji i współpracy między wymienionymi grupami i środowiskami, co jest ważne zwłaszcza z perspektywie postpandemicznej. Zgłaszane na konkurs projekty rodziły się i były rozwijane w twórczej, przyjaznej atmosferze, sprzyjającej wzajemnemu zrozumieniu, współpracy. Druga sprawa to oryginalność pomysłów – ktoś, kto zawodowo zajmuje się technologiami, może już nie mieć świeżości spojrzenia i odkrywczości, którą widać u młodych ludzi. Dlatego jako profesjonalne środowisko IT mogliśmy dużo zyskać. To nas prowadzi do trzeciej korzyści: uczestnicy takich inicjatyw mogą poznać niektóre branże, zawody i ścieżki kariery, na długo zanim wejdą na rynek pracy. Przed szkołami i uczelniami wyższymi, także tymi, które prowadzi grupa VOX stoi wielkie wyzwanie: przygotowywać kolejne pokolenia do wejścia w świat, który nadchodzi. Idea konkursu Tech Minds zbieżna jest z tym celem.