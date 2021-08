Czas odbudowy sprzyja rozwojowi

Na Forum Wizja Rozwoju w Gdyni zadebiutował kongres „3W – woda, wodór, węgiel”. Jego inicjatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. O celu projektu, o tym, jak będzie się rozwijał i jaką w nim rolę odegra BGK mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes banku.

Czym jest koncept 3W dla polskiej gospodarki i dlaczego mamy inwestować akurat w te zasoby?

Odbudowywanie gospodarki po pandemii to dobry czas, by zrobić krok do przodu w rozwoju. Dlatego powinniśmy skupić się nie tyle na powrocie do stanu sprzed pandemii, ile na rozwijaniu jej w kierunku jednej z najlepszych i najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata.

Pod skrótem 3W kryją się trzy zasoby – woda, wodór, węgiel. Zasoby te będą kształtować nowoczesną i zrównoważoną gospodarkę. Woda, bo jest źródłem życia, wodór, który jest przyszłością energetyki, węgiel z jego innowacyjnymi rozwiązaniami. Woda to źródło życia, ale również niezbędny zasób wykorzystywany w przemyśle i energetyce. Ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju nowych technologii. Umiejętne jej zagospodarowanie pomoże nam budować kapitał technologiczny. Wodór ma szansę stać się paliwem przyszłości, a cały świat włącza się do wyścigu o prymat w produkcji zielonego wodoru. W tym wyścigu mamy szansę być liderem. O węglu myślimy przede wszystkim jako o skale, która po spaleniu zanieczyszcza nasze powietrze. BGK chce wspierać zastosowanie węgla nieenergetycznego w nowoczesnych technologiach, takich jak grafen, nanorurki węglowe, fulereny i nanoformy węgla. Ten pierwiastek ma wiele zastosowań w elektronice, medycynie, kosmetologii.

Dlaczego BGK jest inicjatorem takiego projektu? Czy samo finansowanie instytucji i inwestycji to już za mało?

Czasy się zmieniają i banki też się zmieniają. Wychodzą poza finansowanie projektów. BGK to jedyny bank rozwoju w Polsce, a naszą misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju. Nowy projekt Centrum 3W wykracza poza rozwiązania czysto finansowe. To budowanie świadomości społecznej o 3W, budowa ekosystemu sprzyjającego rozwojowi inwestycji, budowa polskiego know-how, w którym łączymy świat nauki z potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Jak pobudzić współpracę pomiędzy biznesem i nauką?

Mamy bardzo zdolnych naukowców, mamy prężnie działające firmy odnoszące sukcesy. Potrzebujemy miejsca, w którym biznes i nauka mogą się spotkać i wymienić doświadczeniami. BGK widzi tu dla siebie rolę do odegrania. Rozpoczynamy działania, które w długoterminowej perspektywie wzmocnią konkurencyjność polskich przedsiębiorstw zajmujących się wykorzystaniem wodoru, wody i innowacyjnych technologii węglowych. W obszarze inicjowania działań związanych z 3W jesteśmy w Polsce pionierem. Rozpoczynamy dyskusję i działania, które mają wpływ na naszą gospodarkę i na budowanie kapitału społecznego.