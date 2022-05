Dania podnosi prognozę gospodarczą

Upadek kryptowalut

Rynek kryptowalut miał stanowić nie tyle alternatywę w stosunku do konwencjonalnych fiducjarnych walut, co ich następstwo. Uczestnicy rynku krypto wskazywali, że jest to kwestia czasu, kiedy załamie się obecny system finansowy i zostanie nam silny i niezależny rynek kryptowalut. Ten jednak opiera się na zaufaniu. Jeśli mamy załamanie tego zaufania, obserwujemy takie sceny jak w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, kiedy to z rynku wyparowało ponad 200 mld dolarów kapitalizacji. A może być jeszcze więcej!