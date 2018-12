DataWalk chce z emisji do 57,6 mln zł

Technologiczna spółka DataWalk (wcześniej Pilab) z oferty publicznej do 1,35 mln nowych akcji chce pozyskać do 57,6 mln zł netto. Pieniądze planuje przeznaczyć na rozwój w USA, działalność operacyjną i rozwój swojej platformy.

DataWalk jest obecnie notowana na NewConnect. Kapitalizacja spółki według kursu z czwartkowego otwarcia wynosiła 94 mln zł. Przy okazji emisji akcji s. M spółka planuje przejść na główny rynek GPW.

Zobacz więcej Paweł Wieczyński, prezes DataWalk. fot. Marek Wiśniewski

Oferta publiczna DataWalk obejmuje do 1,35 mln akcji serii M. Transza dla inwestorów instytucjonalnych obejmuje do 1,15 mln akcji, a transza detalicznej do 0,2 mln akcji. Budowa księgi popytu odbędzie się 23 stycznia. Cena emisyjna zostanie ogłoszona do 24 stycznia. Zapisy w transzy detalicznej potrwają od 24 stycznia do 1 lutego.

Wpływy netto z emisji spółka szacuje na maksymalnie 57,6 mln zł (60 mln zł brutto). Najwięcej bo do 34,24 mln zł spółka planuje przeznaczyć na rozwój działalności w USA. Pieniądze przeznaczy w szczególności na budowę zespołu sprzedażowo-marketingowego. Stworzenie struktur sprzedażowych w USA ma być kluczowym elementem do zdobycia bazy referencji, która w kolejnym etapie rozwoju ma umożliwić sprzedaż produktu DataWalk do największych globalnych klientów.

Drugim pod względem nakładów celem emisyjnym jest finansowanie działalności operacyjnej, na które spółka planuje przeznaczyć do 15,64 mln zł. Kolejne cele to: rozwój platformy analitycznej DataWalk ( do 6,64 mln zł) i ochrona własności intelektualnej (do 1,08 mln zł).

Oferującym i wyłącznym prowadzącym księgę popytu jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, a doradcą prawnym spółki jest kancelaria Gessel, Koziorowski sp. k.

Przy założeniu objęcia przez akcjonariuszy wszystkich nowoemitowanych akcji będą one stanowiły 26,84 proc. podwyższonego kapitału.

Obecnie największym akcjonariuszem i podmiotem sprawującym kontrolę nad spółką jest FGP Venture posiadający 1,175 mln akcji (w tym 725 tys. akcji uprzywilejowanych), stanowiących łącznie 31,93 proc. kapitału zakładowego i uprawniających do 43,13 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wspólnicy FGP Venture są jednocześnie członkami zarządu DataWalk. W akcjonariacie jest także Investors TFI posiadający 400 tys. akcji (10,87 proc. kapitału i 9,08 proc. liczby głosów) oraz Aviva Investors z pakietem 335,290 akcji (9,11 proc. kapitału i 7,61 proc. liczby głosów).

Założyciele spółki, a obecnie FGP Venture od 2013 roku zawierali umowy, kontynuując czasowe ograniczenie w dysponowaniu akcjami spółki wprowadzonymi do obrotu na kolejne dwuletnie okresy. Aktualna umowa lock-up wygasa w czerwcu 2019 r.

DataWalk rozwija platformę analityczną DataWalk na bazie własnej technologii, która pozwala łączyć duże wolumeny danych w rozproszonych zbiorach.

Grupa w 2017 r. miała 1,75 mln zł przychodów i 19,1 mln zł straty netto. Rok wcześniej sprzedaż była także na poziomie 1,75 mln zł, a strata wyniosłą 7,5 mln zł.

Wśród swoich największych klientów DataWalk wymienia Symmetry, TUiR Warta oraz Bakurę. W 2017 r. te podmioty odpowiadały za 79,4 proc. przychodów spółki.

Strategicznym, długoterminowym celem DataWalk jest zbudowanie pierwszego w Polsce globalnego lidera w sektorze Enterprise IT, operującego w modelu vendora produktu (licencjodawcy).

Obecnie DataWalk rozpoczyna komercjalizację swojego produktu na rynkach międzynarodowych poprzez budowę bazy referencji pochodzących od światowych klientów, głównie ze Stanów Zjednoczonych.