Dbamy o klienta

Na temat aktualnych wyzwań branży logistycznej i przyszłości firmy rozmawiamy z Adamem Pawłowiczem, członkiem zarządu Zadbano SA

Zadbano SA to firma logistyczna, która przez ostatnie dwie dekady operowała pod marką DTS. Przedsiębiorstwo oferuje sieciom handlowym, sklepom internetowym i firmom produkcyjnym usługi dostaw do klienta końcowego wraz z wniesieniem i montażem dostarczanych towarów. Firma specjalizuje się w dostawach z wniesieniem i montażem mebli i urządzeń RTV/AGD. Jest wiodącym partnerem największych sieci handlowych, sklepów online i platform działających na rynku e-commerce.

W centrum naszej uwagi znajduje się klient końcowy, jego satysfakcja z wykonywanych przez nas usług. Niemal od początku badamy wskaźnik NPS, który odzwierciedla opinie klientów. Wysoka jakość usług, terminowość dostaw, koncentracja na informacji i komunikacji z klientem końcowym oraz pełne partnerstwo i otwartość w relacjach z naszymi partnerami handlowymi to rdzeń marki Zadbano – mówi Adam Pawłowicz, członek zarządu Zadbano SA.

DTS Holding zmienił w ubiegłym roku nazwę na Zadbano. Jakie były przyczyny takiej decyzji?

Chcemy zbudować markę, która wyróżni się na tle branży logistycznej i powiązać tę markę z naszymi wartościami oraz misją. „Zadbano” jest obietnicą jakości i naszym credo: jesteśmy po to, by odpowiadać na potrzeby konsumenta, klienta końcowego. Od niego wszystko się zaczyna: to klient końcowy dokonuje zakupu w sklepach naszych partnerów handlowych, a oni powierzają nam dostarczenie cennych towarów do jego domu. Często realizujemy przy tym w mieszkaniach klientów wiele innych usług, które wymagają szczególnej fachowości i kompetencji: montujemy kuchnie, instalujemy sprzęt RTV i AGD. To wszystko robimy dla klientów końcowych i oni muszą być w centrum naszej uwagi. Jeżeli będziemy to robić dobrze, przetrwamy i rozwiniemy się na niezwykle konkurencyjnym rynku.

Po drugie, planujemy rozszerzenie zakresu naszych usług. Chcemy je także oferować bezpośrednio klientom końcowym. Aby to było możliwe, musimy zbudować świadomość marki wśród obecnych odbiorców usług naszej firmy i szerszej grupy konsumentów, którzy mogą być naszymi klientami w przyszłości.

Jakie usługi oferuje Zadbano i co wyróżnia was na tle konkurencji?

Grupa Zadbano oferuje usługi w dwóch obszarach. Spółka DTS Transport realizuje dostawy z wniesieniem do domu artykułów dużych i ciężkich (przede wszystkim mebli oraz sprzętu RTV i AGD) oraz montażem mebli i instalacją urządzeń w domu klienta. W tym obszarze naszym partnerem handlowym są sklepy, sieci handlowe, w tym marketplace i sklepy internetowe, oraz bezpośredni producenci produktów tego typu. Drugim obszarem naszego działania są usługi przeprowadzkowe realizowane głównie dla klientów biznesowych. To mniejsza, ale świetnie zorganizowana i bardzo rentowna część naszego biznesu.

Naszym wyróżnikiem na tle konkurencji jest bardzo szeroki zakres świadczonych usług, np. montaż mebli kuchennych, zakres działania – świadczymy usługi na terenie całej Polski oraz terminowość i szybkość realizacji zleceń – naszym kontrahentom oferujemy dostawę do klienta końcowego na terenie całej Polski w ciągu 24 godzin. Zakres usług stale poszerzamy. W ostatnich dwóch latach rozwinęliśmy np. dostawy sprzętu sportowego wraz z serwisem, dostawy mebli ogrodowych. Stale szukamy nowych możliwości i grup produktowych.

Jesteśmy jedną z niewielu firm, które są w stanie zapewnić całościową obsługę sprzedaży w kanale e-commerce w opisanych powyżej standardach. Naszą przewagą technologiczną jest integracja z wieloma platformami do handlu online oraz duża łatwość integracji z systemami informatycznymi naszych partnerów handlowych.

Zdobyliście tytuł Gazeli Biznesu. Jakie czynniki były kluczowe w kontekście waszych doskonałych wyników finansowych w tym roku?

Gazela Biznesu została przyznana DTS Transport, największej spółce z Grupy Zadbano, za wyniki osiągnięte w 2020 r. To właśnie ta Spółka realizuje usługi home delivery z sieci handlowych i pojedynczych sklepów do klienta końcowego. Obsługujemy sklepy zarówno w kanale offline, jak i kanale online. W grupie produktów, których dostawą się zajmujemy handel kanał e-commerce rozwija się niezwykle szybko. My odpowiadamy na tę zmianę modelu handlu i potrzeb klientów. Spółka DTS Transport w 2020 r. zrealizowała przychody w wysokości ponad 131 mln zł, wobec nieco ponad 104 mln zł w roku wcześniejszym. Oznacza to wzrost przychodów o 26 proc. r/r. Tak wysoka dynamika wzrostu przychodów realizowana jest od wielu lat, średnie tempo wzrostu przychodów DTS Transport za ostatnie trzy lata wynosiło 35 proc. Kluczowe czynniki, które umożliwiły tak szybki rozwój, to wizja właściciela, znakomity zespół handlowy, zmieniające się pod wpływem pandemii potrzeby konsumentów oraz wysoka dynamika sprzedaży w kanale e-commerce. Fundamentem naszego rozwoju była wizja właściciela firmy pana Pawła Poradzkiego, który korzystając z doświadczeń zdobytych w segmencie przeprowadzkowym, zbudował ogólnopolską strukturę zdolną do dostawy gabarytowych przesyłek ze sklepów i magazynów centralnych do mieszkania klienta końcowego, kiedy nikt jeszcze o tym nie myślał. To właściciel firmy przekonał do takiego rozwiązania pierwsze sieci handlowe i stworzył w ten sposób nowy standard rynkowy: dostawy z wniesieniem oraz usługami serwisowymi, takimi jak montaż mebli czy instalacja urządzeń RTV i AGD w domu klienta. Pandemia i lockdown skłoniły wielu Polaków do wymiany mebli, odnowienia mieszkań, kupna nowego sprzętu elektronicznego, pralek, lodówek. To są artykuły, w których dostarczaniu się specjalizujemy. Dla wielu naszych kontrahentów, czyli sieci handlowych, byliśmy jedynym partnerem, który mógł zapewnić dostawy tego typu asortymentu i szeroką gamę usług serwisowych na terenie całej Polski, i to w terminie 24 godzin od przyjęcia zlecenia. Szybkość, terminowość, szeroki zakres usług i wysoki standard dostawy jako odpowiedź na potrzeby klientów i naszych partnerów handlowych, do tego szybko rosnący popyt w kanale online – to istotne czynniki naszego sukcesu.

Chciałbym też podkreślić ogromną rolę w tym procesie naszego zespołu operacyjnego, który dba o jakość dostaw i usług serwisowych. Szybki rozwój wymaga budowy sprawnej i efektywnej kosztowo organizacji logistycznej. Tylko w ten sposób można zbudować rentowny biznes. Zysk brutto DTS Transport wzrósł w 2020 r. do poziomu 14,7 mln zł wobec 1,3 mln zł zysku w roku 2019, a więc ponad 11 razy. To imponujący wzrost wyników. Nie byłby on możliwy bez zaangażowania i pasji naszych pracowników i menedżerów operacyjnych. Grupa Zadbano to także troska o pracowników i współpracowników, podwykonawców realizujących zlecenia transportowe i serwisowe, to cała społeczność, ekosystem silnie identyfikujący się z firmą. Zaangażowanie pracowników i ich silne utożsamianie się z firmą to drugi, równie ważny filar naszego sukcesu.

W jaki sposób pandemia wpłynęła na branżę logistyki w Polsce?

Pandemia przyspieszyła proces digitalizacji społeczeństwa i na trwałe zmieniła zwyczaje zakupowe jego dużej części. Zamknięcie sklepów i galerii handlowych wymusiło przeniesienie zakupów do kanału online i wzrost zapotrzebowania na transport na tzw. ostatniej mili. Wiele osób zamkniętych przez lockdown w mieszkaniach czy domach musiało zmienić model pracy i życia rodzinnego, organizację przestrzeni, funkcjonalność i wygląd swojej przestrzeni życiowej. To z kolei spowodowało wzrost zapotrzebowania na sprzedaż tych kategorii produktowych, które dotychczas nie były dostarczane przez sprzedawców bezpośrednio do klienta końcowego. Sprzedaż online gwałtownie wzrosła w okresach lockdownu, obejmując kategorie dotychczas relatywnie w małym stopniu korzystające z tego kanału. Analizy firm doradczych wskazują, że proces rozwoju handlu e-commerce przyspieszył w stosunku do wcześniejszych prognoz o ok. dwa lata, tzn. że w roku 2021 osiągnęliśmy wartości i udziały sprzedaży online wcześniej prognozowane dla roku 2023. Firmy logistyczne, które potrafiły odpowiedzieć na te wyzwania, w okresie pandemii szybko i znacząco urosły i w tym sensie stały się beneficjentami pandemii.

Trzeba jednak też zauważyć drugą stronę medalu: zwłaszcza w 2021 r., po oswojeniu się z pandemią i przetrwaniem szoków, jakie przechodziła gospodarka, nastąpił gwałtowny wzrost kosztów w całej branży transportowej. Brak rąk do pracy w niektórych regionach Polski, szybko rosnące koszty pracy, eksplodujące wręcz ceny paliwa to czynniki kształtujące obraz sytuacji w roku 2021. Na pewno będzie je widać w wynikach za rok ubiegły.

Jakie są wasze najważniejsze cele strategiczne na najbliższy rok?

Dynamiczny rozwój w ostatnich kilku latach doprowadził do rozbudowy struktur firmy, uruchomienia wielu nowych projektów. Ten rok chcemy poświęcić na rewizję wszystkich rozpoczętych projektów, standaryzację procesów i optymalizację kosztów. Myślimy też o dalszym rozwoju: chcemy rozpocząć oferowanie niektórych naszych usług bezpośrednio klientom końcowym. Chcielibyśmy się także przygotować do ekspansji zagranicznej – wielu kontrahentów pyta o możliwość realizacji usług w oferowanym przez nas standardzie na rynkach, takich jak Czechy, Słowacja czy Niemcy.