Decoupling. Czy geopolityka zapuka do biznesu?

W 2021 r. relacje gospodarcze Chin i Unii Europejskiej rozkwitały. Czy 2022 r., który przyniósł wojnę i powrót pandemii, odwróci całkowicie ten trend?

To może być biznesowe słowo tego roku: „decoupling”, co po angielsku oznacza „odczepienie”. A konkretnie odczepienie od Chin, czyli redukcja zależności gospodarczych Europy (i Stanów Zjednoczonych) od drugiej największej gospodarki świata. Nie wiemy, czy to nastąpi, nie wiemy, czy powinno nastąpić, ale coraz więcej się o tym mówi, z dwóch powodów: poparcia przez Chiny Rosji w wojnie rosyjsko-ukraińskiej oraz paraliżu chińskiej gospodarki z powodu polityki „zero COVID”. Z drugiej strony potrzebę utrzymania intensywnych relacji z Chinami może uzasadniać powrót inflacji.