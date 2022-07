W I półroczu spółka sprzedała 966 mieszkań, o 9 proc. mniej niż przed rokiem. Jednocześnie przekazała 206 mieszkań (758 lokali rok temu), a cel na ten rok wyznaczyła na 1950-2050 lokali. Większość klientów odbierze klucze w IV kwartale.

- W kontekście sytuacji rynkowej wynik sprzedaży, jaki osiągnęliśmy w II kwartale br. jest zadowalający. Natomiast mierzymy się z wieloma wyzwaniami, przede wszystkim z dalszym wzrostem stóp procentowych i ograniczeniem zdolności kredytowej klientów. W zestawieniu z niepewnością odnośnie sytuacji ekonomicznej i potencjalnymi kolejnymi podwyżkami stóp przekłada się to na znaczny spadek transakcji finansowanych kredytem. W związku z tym podjęliśmy decyzję o skorygowaniu celu sprzedaży do poziomu 1600-1800 lokali. To niewiele mniej wobec bardzo dobrego 2021 r., w którym nabywców znalazło 1921 mieszkań - mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.