Dlaczego Polska ma tak słabą walutę

Dolar jest prawie najdroższy w historii. To efekt nie tylko bieżącego kryzysu, ale też długookresowego trendu realnej słabości złotego.

Potężne umocnienie dolara na rynkach światowych oraz jednoczesne osłabienie złotego sprawiły, że cena amerykańskiej waluty jest w Polsce najwyższa od 22 lat i niemal najwyższa w historii. Dlaczego złoty jest tak słaby, skoro polska gospodarka rosła do tej pory bardzo szybko i była uznawana za przykład sukcesu? To pytanie można rozbić na dwie części: pierwsza dotyczy obecnego kryzysu, a druga – ciekawsza – długookresowego zjawiska realnej słabości polskiej waluty. Realna słabość waluty oznacza, że ceny w Polsce w relacji do cen w Unii Europejskiej od ponad dekady nie rosną.