Do sukcesu potrzebne są determinacja i dywersyfikacja

Eksport wiedzy i pracy, czyli generalnego wykonawstwa, jest bodaj najtrudniejszą formą. Jednak – jak pokazuje działalność Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD – można sobie z tym poradzić.

Głównym profilem działalności F.B.I. TASBUD jest generalne wykonawstwo inwestycji budowlanych. Firma zrealizowała dotąd wiele inwestycji z różnych sektorów, m.in. budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej oraz specjalistycznego. Podejmuje się również wykonawstwa trudnych robót nietypowych. Wśród realizacji firmy są: mieszkaniówka w Warszawie, m.in. zespół budynków mieszkalno-usługowych ECHO „Nowy Mokotów”, kompleks budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Woronicza, apartamentowiec Kamienica „Pod Piątkami” przy ul. Krochmalnej 55, kompleks budynków apartamentowych z Mostostal Mokotów WINGS, budowa osiedla „Moderna” na zlecenie Dom Development i wiele innych. Wśród inwestycji niemieszkalnych znalazły się m.in. kompleks biurowy przy ul. Batorego, Dom Kultury „Kadr” przy ul. Rzymowskiego czy przebudowa i rozbudowa Szpitala Bielańskiego, budowa Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dziekanowie Leśnym. W Dziekanowie Leśnym trwa budowa Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Jak wyjaśniają Bogdan Czapczuk, prezes F.B.I. TASBUD, i dr inż. Andrzej Czapczuk, wiceprezes firmy, prywatnie ojciec i syn, dywersyfikacja rynków oraz dywersyfikacja zakresu prowadzonych inwestycji, a także różnorodność zadań, które grupa realizuje jako generalny wykonawca i producent, wpływa na ciągły zrównoważony rozwój firmy i te działania będą dalej realizowane.

– Cały czas bierzemy udział w nowych przetargach, konkursach ofert na realizację kolejnych inwestycji. Naszymi inwestorami są podmioty o ugruntowanej pozycji na rynku, z sektorów prywatnego, publicznego i spółdzielczego. Z wieloma zamawiającymi łączy nas dobra długoletnia współpraca, co potwierdza realizacja dla nich kolejnych kontraktów – wyjaśnia dr inż. Andrzej Czapczuk, wiceprezes i CEO F.B.I. TASBUD.

Za granicą od początku

Historia firmy o korzeniach rodzinnych, która urosła do dużej globalnej grupy z wyłącznie polskim kapitałem, rozpoczęła się w 1985 r., kiedy Bogdan Czapczuk, prezes F.B.I. TASBUD, rozpoczął działalność inwestycyjno-budowlaną na Mazowszu. W latach 80. przedsiębiorstwo działało również w Libii, gdzie jako generalny wykonawca było zaangażowane w inwestycje infrastrukturalne dotyczące modernizacji cementowni w Benghazi i budowę osiedli mieszkaniowych.

W latach 90. TASBUD realizował generalne wykonawstwo dla klientów publicznych: służby zdrowia, wojska, Żandarmerii Wojskowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W 2005 r. ruszyły duże budowy osiedli mieszkaniowych.

Firma podejmowała coraz bardziej skomplikowane projekty budowlane, budowała też własny wizerunek, pielęgnowała kontakty, poszerzała know-how. Od 2015 r. działa jako spółka akcyjna. W 2018 r. TASBUD dokonał akwizycji spółki szwedzkiej, która do dziś, pod nazwą TASBUD Sverige AB, jest częścią Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD i jako generalny wykonawca realizuje z powodzeniem inwestycje na terenie Skandynawii.

Rozwój segmentu eksportowego firma oparła na polskich specjalistach, posiadających wiedzę i doświadczenie w handlu zagranicznym i mających orientację dotyczącą lokalnych uwarunkowań. W kadrze TASBUD-u są eksperci różnych specjalizacji.

– Ich doświadczenie, entuzjazm i pracowitość pozwalają na skuteczne i precyzyjne realizowanie zadań przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności wobec często zmieniających się wymagań inwestorów – mówi Andrzej Czapczuk.

Po doświadczeniach w Libii firma zaangażowała się w operacje eksportowe w Kuwejcie oraz we współpracę z rządem Republiki Senegalu. Obecnie głównym zagranicznym rynkiem TASBUD-u jest Szwecja.

W portfolio grupy mieszczą się różne projekty międzynarodowe, poczynając od Plan Sénégal Émergent – wieloletniej strategii rozwoju kraju, w ramach której TASBUD współpracował z rządem Senegalu przy tworzeniu nowej aglomeracji Diamniadio (2015), przez prestiżową inwestycję gminy Olofström w Szwecji, polegającą na budowie osiedla mieszkaniowego składającego się z górujących nad okolicą budynków wielorodzinnych wykończonych pod klucz, po rozpoczęcie współpracy z największym operatorem nieruchomości w Göteborgu, tj. spółką miejską Framtiden, przy budowie kluczowego etapu osiedla na Saffransgatan w dzielnicy Gårdsten.

– W Skandynawii, gdzie obecnie skupiamy swoją działalność zagraniczną, budownictwo musi być praktyczne, pragmatyczne i ekologiczne, a przy tym wpisywać się w lokalny design oraz kulturę. Z uwagi na położenie, jak również proekologiczne podejście Szwecji, dużą wagę należy skupić na budownictwie pasywnym, w tym odpowiedniej izolacji termicznej budynków – opowiada Andrzej Czapczuk. I dodaje, że bardzo popularna jest tam technologia prefabrykacji.

TASBUD realizuje inwestycje jako generalny wykonawca na rynkach eksportowych w formule design & build oraz build, co doskonale wpisuje się w wymagania inwestorów skandynawskich oczekujących szybkich i zarazem racjonalnych rozwiązań.

Grupa rozwinęła w swoich strukturach pion prefabrykacji.

– Mamy odnoszący sukcesy wyspecjalizowany pion naukowo-badawczy, który zgromadził na swoim koncie wiele innowacyjnych rozwiązań, w tym dotyczących technologii prefabrykowanej: system łączenia elementów prefabrykowanych, pasywne elementy żelbetowe, posiadające patenty klasy A, tworzące system zintegrowanego budownictwa energooszczędnego z prefabrykowanych żelbetowych nośnych elementów. Dlatego też na rynku szwedzkim wygrywamy nie tylko ceną, ale również innowacyjną technologią i rzetelnością – wyjaśnia prezes Bogdan Czapczuk.

Jak przekonuje, budownictwo przy użyciu własnych prefabrykatów daje możliwość redukcji czasu trwania budowy i pełnej kontroli nad całym procesem, a przy tym zmniejsza zużycie surowców, co ma znaczenie proekologiczne.

Technologie i projekty

W 2019 r. TASBUD został liderem projektu polskiego szpitala modułowego opracowanego na zlecenie Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa (którego jest członkiem). Szpital modułowy jest dedykowany krajom rozwijającym się jako alternatywa dla tradycyjnych obiektów służby zdrowia. Został zaprojektowany jako samowystarczalna jednostka wykorzystująca źródła energii odnawialnej. Modułowa konstrukcja pozwala na dowolne jego rozbudowywanie według potrzeb. Projekt wiąże się nie tylko z budownictwem czy generalnym wykonawstwem, ale również z medycyną, edukacją czy utrzymaniem obiektu w ruchu.

– Będąc w ścisłym kontakcie z BGK i KUKE, aktualnie prowadzimy rozmowy w Kongu i Senegalu oraz w Kenii w celu zdobycia nowych zamówień na ten obiekt – informuje Bogdan Czapczuk.

Istotną częścią działań firmy jest współpraca z politechnikami i innymi uczelniami technicznymi w kraju i zagranicą. Owocuje ona poszerzaniem kompetencji firmy oraz możliwością wykonywania projektów nowatorskich, prestiżowych, popartych autorytetem uczonych. Pozwala firmie wykorzystywać najnowsze zdobycze technologiczne oraz innowacyjne rozwiązania inżynierskie.

Własna fabryka modułów i prefabrykatów w technologii żelbetowej i betonowej czyni firmę niezależną od dostawców i konkurencyjną pod względem szybkości realizacji inwestycji i racjonalizacji jej kosztów.

Sukces za granicą

Wśród czynników sukcesu eksportowego szefowie TASBUD-u w pierwszej kolejności wymieniają determinację.

– Eksport sam w sobie jest trudny, a eksport generalnego wykonawstwa jest bodaj najtrudniejszą formą, bo wiąże się dodatkowo z wieloma wyzwaniami. Mogłoby się wydawać, że największymi są bariery kulturowe, językowe… Jednak to, z czym musi poradzić sobie generalny wykonawca, to problemy zarówno transportowe, dostępności, dopuszczalności materiałów czy też odpowiednio dobrana kadra, jak i – co jest większym wyzwaniem – lokalne uwarunkowania prawne, polityczne, finansowe i te związane z bezpieczeństwem – tłumaczy Bogdan Czapczuk.

– Dzięki zastosowaniu własnych prefabrykatów na budowach prowadzonych na rynkach zagranicznych mamy możliwość skrócenia czasu budowy, a cały proces jest bardziej ekologiczny i ekonomiczny, gdyż zmniejsza się zużycie surowców… Ale najważniejszą naszą przewagą konkurencyjną jest i zawsze będzie zespół, który tworząc struktury globalnego przedsiębiorstwa, jest jego największym atutem, a to wszystko przy wykorzystaniu wyłącznie polskiego kapitału – dodaje dr inż. Andrzej Czapczuk.

Plany eksportowe

Grupa F.B.I. TASBUD funkcjonuje z powodzeniem na rynku szwedzkim, mając tam wypracowaną i ugruntowaną pozycję.

– Planujemy dalsze działania w tym kraju i pozyskiwanie nowych inwestycji. Chcielibyśmy objąć swoją działalnością całą Skandynawię. Polska branża budowlana stoi przed olbrzymią szansą rozwoju biznesu w Danii. Rynek duński jest bardzo perspektywiczny dla ekspansji Grupy w Skandynawii, ponieważ plany inwestycyjne Duńczyków są niezwykle ambitne – podkreśla Bogdan Czapczuk.

Grupa rozpoczęła współpracę z kopenhaskim biurem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, które koncentruje wysiłki na umocnieniu wizerunku TASBUD-u, mając do tego podstawę w postaci mocnej pozycji firmy na rynku szwedzkim.

– Jako grupa kapitałowa oczywiście otwieramy się na różne rynki, nie tylko europejskie, także azjatyckie czy afrykańskie. Według idei Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa, zajmującego się promocją polskiego budownictwa poza granicami kraju, na niektóre rynki należy się udać z gotowym produktem, który będzie można na miejscu zmontować i wyposażyć, zapewniając przy tym finansowanie. Mamy projekt szpitala modułowego, możemy opracować nowe ciekawe rozwiązania. Jesteśmy gotowi podjąć się tego rodzaju wyzwań – podsumowuje Bogdan Czapczuk.

