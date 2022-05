Siła dolara jest widoczna w zasadzie na wszystkich głównych parach walutowych. Notowania eurodolara dzisiaj pozostają pod presją podaży, poruszając się wciąż w rejonie 1,0530. Tak niskie notowania tej pary walutowej ostatnim razem były widziane na rynku w I kwartale 2017 roku. Dynamiczne i systematyczne ruchy wzrostowe dzisiaj są podtrzymywane także na wykresach USD/CHF czy USD/JPY.

Początek bieżącego tygodnia jest spokojny ze względu na brak sesji w niektórych krajach. Dzisiaj sesji nie ma m.in. w Wielkiej Brytanii oraz Chinach, natomiast jutro – m.in. w Chinach, Japonii oraz Polsce. Kalendarz danych makro jest jednak wypełniony po brzegi ważnymi danymi.

Dzisiaj mamy do czynienia z serią odczytów indeksów PMI dla przemysłu. W sobotę rozczarował analogiczny odczyt w Chinach, natomiast opublikowane dziś rano odczyty z państw europejskich były w większości zbliżone do oczekiwań (odczyt dla całej strefy euro okazał się delikatnie wyższy od oczekiwań i wyniósł 55,5 pkt., na plus zaskoczyły odczyty dla Niemiec i Francji). Po południu raport ISM oraz indeks PMI dla przemysłu opublikowany będzie także w Stanach Zjednoczonych.

Okiem analityka - Dolar blisko 20-letnich maksimów

Na początku bieżącego tygodnia dolar utrzymuje swoją siłę – notowania US Dollar Index poruszają się nadal w okolicach 20-letnich maksimów. Wszystko za sprawą wysokich oczekiwań związanych z posiedzeniem Fed, rozpoczynającym się jutro i trwającym do środy.

4 maja Rezerwa Federalna zadecyduje o poziomie stóp procentowych w USA – przy czym obecny konsensus zakłada podwyżkę o 50 punktów bazowych. Nie mniej emocji wzbudzają jednak kolejne decyzje Fed – inwestorzy zakładają, że ze względu na wysokie odczyty inflacji, Fed może bardzo zdecydowanie podwyższać poziom stóp także w kolejnych miesiącach. Z tej przyczyny, w tym tygodniu emocje wzbudzać będzie nie tyle sama decyzja o poziomie stóp procentowych w USA, co potencjalne wskazówki Fed dotyczące dalszych działań, zawarte najprawdopodobniej w komunikacie po tej decyzji.

Ogólnie, bieżący tydzień przyniesie więcej posiedzeń banków centralnych, m.in. banku centralnego Australii, Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz Polski.

Warto zaznaczyć, że siła dolara względem euro to w dużym stopniu efekt także sytuacji w Europie. Obawy związane z wpływem konfliktu w Ukrainie na gospodarkę Unii Europejskiej, jak również przewidywane powolne tempo zacieśniania polityki monetarnej przez Europejski Bank Centralny.