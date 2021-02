Drogocenne śmieci

Resort klimatu prognozuje gigantyczne inwestycje na rynku odpadów. Szacuje, że 25 proc. z nich trafi do spalarni. Jeśli uda się je zbudować…

Inwestycje na rynku zagospodarowania odpadów, które mają być wykonane do 2028 r., Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) szacuje na prawie 19 mld zł. Plany do 2034 r. podnoszą ich wartość do 24,5 mld zł. Dzięki temu zostanie m.in. zbudowanych i zmodernizowanych ponad 800 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Pochłonie to aż 4,4 mld zł. W inwestycyjnej tabeli znalazły się także takie przedsięwzięcia, jak na przykład budowa instalacji do zautomatyzowanego sortowania odpadów zebranych selektywnie, do recyklingu tworzyw sztucznych, papieru i tektury oraz do przetwarzania bioodpadów. Zamierzenia dotyczące ich zagospodarowania resort określił w projekcie załącznika do rządowej uchwały, której opracowanie może pomóc w pozyskaniu unijnych funduszy na gospodarkę odpadową w rozpoczynającej się perspektywie. Do inwestycji szykują się także przedsiębiorcy.