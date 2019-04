Drożeją biura w Warszawie

Aglomeracja warszawska oferuje 5,65 mln m kw. powierzchni biurowej — szacuje Walter Herz, firma świadcząca usługi doradztwa inwestycyjnego na rynku nieruchomości komercyjnych.

W ciągu 2-3 lat analitycy spodziewają się powstania 850 tys. m kw. Już popyt na biura w stolicy „jest dwukrotnie większy niż nowa oferta deweloperów”. Współczynnik pustostanów jest najniższy od siedmiu lat — wynosi 8,6 proc. Pociąga to za sobą wzrost opłat czynszowych. Nie oznacza natomiast braku zainteresowania przestrzenią do pracy w budynkach o najwyższej klasie, droższej od pozostałych. Walter Herz zaznacza, że większość nowych obiektów to biurowce certyfikowane. Opłaty eksploatacyjne są w nich średnio o ok. 5 proc. mniejsze...